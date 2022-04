Generazione Fridays for Future: si deve fare di più per viaggiare in modo sostenibile

Ascolta la versione audio dell'articolo

Quanto si è in grado di mettere in pratica comportamenti sostenibili mentre si viaggia? Un italiano su cinque valuta il proprio comportamento in viaggio come una delle migliori opportunità per agire in modo più sostenibile; oltre il 50% considera il proprio comportamento quotidiano abbastanza sostenibile; mentre costi e opzioni di viaggio sono considerati i principali ostacoli per un viaggio sostenibile. Sono alcune delle indicazioni emerse dal sondaggio realizzato da YouGov per conto di Omio, piattaforma di prenotazioni che ha chiesto agli italiani di autovalutarsi in ambito di sostenibilità su un campione rappresentativo della popolazione italiana dai 18 anni in su.



Sensibilità ambientale diffusa

Nel sondaggio di Omio la maggior parte degli intervistati in Italia si considera abbastanza consapevole sulle tematiche ambientali, mentre uno su cinque pensa di poter fare di più. Più della metà (63%) considera il proprio comportamento quotidiano abbastanza sostenibile, ma vede anche ulteriori possibilità per agire in modo più consapevole in materia di rispetto dell'ambiente.

Il 17% si considera già molto sostenibile e non ritiene necessari ulteriori miglioramenti. Quasi un intervistato su cinque in Italia (15%) ritiene di non fare ancora abbastanza.

La posizione più critica è dei giovani Fridays for Future

Uno su cinque (21%) di coloro che hanno tra i 18 e i 24 anni afferma di non adottare un approccio sufficientemente green. I risultati dimostrano che gli italiani hanno a cuore il tema della sostenibilità ma vorrebbero fare di più. Ad esempio mettendo in atto decisioni più eco-friendly come utilizzando treno e autobus.

Tra questi, il 4% ritiene che rinunciare ai viaggi aerei in favore di spostamenti in treno e autobus sia una possibile soluzione per agire in modo più sostenibile, mentre per il 17% utilizzare mezzi pubblici e bicicletta può avere un impatto significativo sull'ambiente.