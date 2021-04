Generazione Greta ed Europa spingono per una finanza più sostenibile

3' di lettura

Gli investitori internazionali a supporto del pianeta Terra. Una svolta arrivata sulla spinta delle norme europee e della Generazione Greta. Del Trattato di Parigi (2015) sul climate change sarebbe forse rimasto ben poco senza la tassonomia green voluta da Bruxelles e senza i Fridays for Future, le manifestazioni organizzate in tutto il mondo sull’esempio della studentessa svedese Greta Thunberg.

Cinque anni di manifestazioni giovanili e di norme europee per salvare il pianeta dal riscaldamento globale hanno convinto anche i più riottosi investitori internazionali ad applicare ai propri patrimoni i criteri Esg (ambiente, sociale e governance). Un dato per tutti: i fondi sostenibili Ucits, quelli con il “passaporto europeo”, a fine 2020 avevano un patrimonio di mille e 200 miliardi di euro in crescita del 37,1% (dati Efama, associazione europea delle società di risparmio gestito) rispetto all’anno precedente.

Nuovi rendiconti sostenibili

Le società di gestione e i grandi fondi pensione hanno però bisogno di informazioni, meglio ancora se comparabili, per allocare in modo efficiente i propri soldi. Che sono anche quelli con cui verranno pagate molte future pensioni. Da qui la necessità di “informazioni non finanziarie” da parte delle aziende quotate.

Ieri la Commissione Von der Leyen ha annunciato la proposta di allargare il bacino delle imprese europee obbligate a fornire la dichiarazione non finanziaria (Dnf) ovvero il documento dove confluiscono le informazioni Esg: dal 2016 erano obbligate soltanto le quotate con più di 500 dipendenti. La proposta di Bruxelles è di estendere la Dnf a tutte le grandi imprese quotate e non quotate eliminando la soglia dei 500 dipendenti. Non solo. La proposta prevede che anche le Pmi quotate abbiano obblighi di informativa non finanziaria; in questo caso però verranno previsti rendiconti semplificati rispetto alle grandi imprese.

Dagli obblighi saranno invece escluse le microimprese e le aziende quotate sulle Mtf, le multilateral trading facilities. In ultimo le Pmi non quotate potranno in maniera volontaria adeguarsi a tali norme.