Generazione Lingotto in campo: non cambiare i connotati del Pd veltroniano

Lei crede dunque che questo “pensiero democratico” sia sotto attacco da parte del “costituenti” di Letta?

Vedo che si torna a mettere in discussione quello che un tempo si chiamava il sistema di produzione, il capitalismo insomma, che invece ha dimostrato di adattarsi ai diversi sistemi di governo e alle diverse evoluzioni della società di mercato. Si tratta di una risposta novecentesca che non porta da nessuna parte e che trasformerebbe il Pd in un partito a vocazione minoritaria condannato all’opposizione. Il problema è semmai il rapporto tra capitalismo e democrazia, come si diceva prima.

Anche l’accusa di “ordoliberismo” rivolta ai riformisti del Pd della prima ora appare un po’ fuori tempo massimo, vista la risposta keynesiana dell’Occidente alla pandemia prima e alla crisi energetica dopo...

Certamente. Di “ordoliberismo” si è parlato negli anni scorsi soprattutto in relazione alla Germania e alla politica eruopea dell’Austerità. Ma con e dopo l’emergenza Covid la spesa pubblica in Occidente si è espansa come mai negli ultimi decenni. Anzi, la forte politica della domanda pubblica ha da una parte spinto l’economia evitando la recessione ma anche anche prodotto maggiore inflazione. Mi sembra che Keynes sia ben tornato di moda, altro che ordoliberismo. Mi pare che molti dei termini della discussione interna del Pd siano già fuori dalla realtà. Certo, c’è una forte questione sociale come conseguenza della globalizzazione: lo sviluppo dell’Asia, dell’America del Sud e in parte anche dell’Africa ha portato di riflesso a un forte impoverimento del ceto medio dell’Occidente. Non è un problema solo italiano ma riguarda in diversa misura tutta la sinistra occidentale.

Quale risposta alla crisi sociale, allora?

La risposta è welfare delle opportunità, innovazione e transizione ecologica. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza elaborato sotto la forte spinta del Pd dai governi Conte 2 e Draghi ne è un esempio. Il Pd, assieme al M5s che guidava il governo, ha concorso enormemente a elaborare la risposta europea del Next Generation Ue. Dopo essere stati assoluti protagonisti di quella stagione riformista che facciamo, regaliamo il Pnrr a Giorgia Meloni? Da lì occorre riprendere il filo per costruire la nuova stagione di un centrosinistra che torni ad essere competitivo. Ricostruendo le relazioni interrotte sia con il M5s sia con il Terzo polo di Calenda e Renzi. Ma questo può farlo solo un Pd che non perda le sue radici di partito riformista a vocazione maggioritaria. Che poi a voler rifondare il Pd rinnegando le riforme degli anni passati siano personalità come Andrea Orlando, Giuseppe Provenzano o Nicola Zingaretti, che della stagione del Conte 2 e di Draghi sono stati protagonisti nel partito e nel governo, ha davvero dell’incredibile.

Qualcuno azzarda che alla base di questa volontà di cambiare i connotati del Pd, financo il nome, ci sia un patto non scritto con i bersaniani guidati da Speranza per il loro rientro nel partito dopo la scissione anti-renziana del 2017...

Io sono contento se rientrano, sono stato tra quelli che hanno giudicato un grosso errore l’uscita dal partito di un ex segretario come Pierluigi Bersani e di quello che fu il capogruppo di oltre 300 deputati, ossia Speranza. Ma, di certo, non è che per far rientrare loro possiamo cambiare il Pd. Perchè allora sarebbe il Pd ad entrare in Articolo 1! Non possono chiederci di rinnegare noi stessi. E anche questa ossessione anti-renziana deve finire, visto che dalla sconfitta del referendum costituzionale nel 2016 sono passati ormai otto anni. Noi siamo fermamente contrari a mettere in discussione i fondamentali: l’idea democratica è che il Pd deve unire i riformisti, non tornare alle culture novecentesche, è nel suo codice genetico. Su questa base c’è posto per tutti.

Una questione di merito, ma anche di metodo. Voi, così come gli ex popolari riuniti nelle scorse ora da Pierluigi Castagnetti, contestate che siano una segreteria e un’assemblea in scadenza e un gruppo dirigente sconfitto politicamente a cambiare il volto, e forse anche il nome, del Pd.

È così. Le rispondo ricordando il percorso seguito dai costituenti di Romano Prodi e Walter Veltroni: un primo Manifesto per il Pd redatto nel 2007 da un comitato di saggi nominati da Romano Prodi, d’intesa con Piero Fassino e Francesco Rutelli, allora leader di Ds e Margherita, poi votato dai congressi dei due partiti e sottoscritto dai tre milioni di elettori che parteciparono alle primarie per l'Assemblea costituente ed elessero Walter Veltroni primo segretario del nuovo partito; un nuovo Manifesto dei valori, redatto da una commissione presieduta da Alfredo Reichlin, che lavorò in parallelo con la commissione che elaborò lo Statuto e quella che redasse il Codice etico.