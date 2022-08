Generazione X, il ritorno della dimensione fisica dei ricordi elettronici

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Gli album di ricordi sono “roba da Boomer”. Come i dischi di vinile, i Dvd e le cartine geografiche di carta. A pensarlo però sono più gli over 50 che le nuove generazioni. Perché se è vero che digitale e streaming hanno spazzato via tutta una industria analogica di oggetti fisici progettati per contenere e custodire film, canzoni e giochi, non tutti si sono arresi a vivere le proprie passioni senza un supporto fisico. La fotografia amatoriale intesa come conservazione di ricordi è forse quanto di più intimo ci sia nella diffusione di contenuti.

Le foto delle vacanze, degli amici, dei parenti, dei figli sono quanto di più personale possediamo. Solo una sparuta ma potentissima minoranza perlopiù di super vip ha scelto di affidare la propria memoria ai social scegliendo la “condivisione” come strumento di narrazione e promozione della propria vita affettiva e lavorativa. La maggiore parte delle persone invece quando usa i social lo fa in modo turistico. Lo fa per dire «io» o tutt’al più per aderire ai modelli sociali più apprezzati dall’algoritmo. Diciamo che sono pochi coloro che scelgono di ritrovarsi a casa con amici e parenti per rivedere su Instagram o TikTok le foto della Croazia o del compleanno della nonna.

La soluzione più pratica è quella di partire dal dispositivo su cui sono archiviate le nostre foto. Già da un paio di decenni non ci sono solo le macchine fotografiche. Gli smartphone sono ormai una appendice artificiale di noi stessi. La memoria dei telefonini però non nasce per archiviare i ricordi di una vita.

Prendiamo un dispositivo di fascia media che scatta foto da 12 Mp e ha una memoria di 64 Gb. La capacità teorica di storage nell’ipotesi irrealistica di un uso esclusivo per la fotografia è di 16mila foto. Sedicimila foto sono l’equivalente di 244 minuti di video ad alta risoluzione (1080p). Sembrano un numero gigantesco ma in realtà non lo sono. Lo sa bene chi ha una famiglia, figli piccoli, animali domestici o anche chi ha una alta percezione di sé stesso. Alcuni ricercatori hanno calcolato per i più giovani, complessivamente, una media di mille selfie al secondo. Ma il numero pare piuttosto basso, pare infatti che le morti da incidente per selfie (chi cioè ha un incidente mentre si scatta una foto ndr) siano superiori a quelle dovute a un attacco di uno squalo.

Ad ogni modo uscendo dall’aneddottica - e dal patologico - in media scattiamo quintali di foto. Che poi peraltro non rivediamo vuoi perché richiede troppo tempo vuoi perché sono spesso pure brutte. Servono per certificare la nostra presenza. Per ricordare a noi stessi (e agli altri) che c’eravamo ed eravamo afflitti da un uso compulsivo della fotocamera.