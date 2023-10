Generazione Z, sale l’interesse per il green ma l’inflazione condiziona le scelte di acquisto

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’attenzione per le tematiche green e di sostenibilità sociale della Generazione Z è in aumento nel 2023 (+5% sul 2022) rispetto alla tradizionale declinazione ambientale della

materia, anche se le scelte di acquisto in questa direzione sono più contenute rispetto allo scorso anno. Un calo d’interesse generale, causato dall’incertezza economica e dall’instabilità geopolitica. È lo scenario che emerge dalla seconda edizione dell’Osservatorio “Agos Insights 2023. I nuovi consumi sostenibili”, l’indagine realizzata da Agos - partecipata per il 61% dal Gruppo Crédit Agricole e per il 39% da Banco Bpm -, in collaborazione con Eumetra, che ha l’obiettivo di illustrare le abitudini green degli italiani.

Comportamenti sostenibili

«I giovani sono alla ricerca della vera sostenibilità e cercano meno storytelling e più storydoing», commenta il sociologo Francesco Morace. Tuttavia, sulle scelte di acquisto pesa il fattore economico. In uno scenario caratterizzato da trend inflazionistici al rialzo che condizionano il potere d’acquisto delle famiglie, si evidenzia che il consumatore si ritrova spesso a scegliere prodotti più convenienti indipendentemente dalle sue caratteristiche green.

Tuttavia, c’è un miglioramento nell’adozione di comportamenti sostenibili, sia in termini di abitudini di acquisto sia riguardo a consuetudini quotidiane, soprattutto con riferimento a comparti quali la mobilità sostenibile (+10% rispetto al 2022), l’uso di energia da fonti rinnovabili (+9 % rispetto al 2022) e la circular economy, con l’acquisto di vestiti usati (+5% rispetto al 2022)

Mobilità green in pole position

Secondo la ricerca di Agos, l’automobile privata resta il mezzo più utilizzato(63%), in mancanza di alternative altrettanto comode e veloci. Seguono gli spostamenti a piedi (35%) e l’uso della bicicletta (19%).

È però in crescita, dal 63% al 32%, il desiderio di adottare abitudini più green da parte di chi si muove con l’auto. L’86% degli intervistati inoltre si è dichiarata interessata all’efficientamento energetico della propria casa, sia per i vantaggi economici derivanti dal risparmio sulle bollette per gli stabili appartenenti a classi energetiche elevate (61%) sia per convinzioni ambientali, anche se in misura minore.