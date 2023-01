Generazioni a confronto: la vera sfida per le aziende nel post Covid-19

Sono le generazioni che hanno imparato a parlare di work life balance e che oggi chiedono lo smart working e la flessibilità di orario. Sono le generazioni green ed etiche che vogliono lavorare per brand che rispettano l’ambiente, le diversità e, in generale, gli esseri umani. Per loro, infatti, il concetto di uguaglianza è una cosa concreta e non solo uno slogan da mostrare nella home page del proprio sito.

Sono persone che non hanno alcun timore, se i valori personali non coincidono con quelli aziendali, a lasciare il proprio posto di lavoro e andare a cercare altro. Non hanno paura di restare senza il posto fisso perché sanno che possono fare consulenza, aprire una start up o andare all’estero alla ricerca di qualcosa che loro reputano migliore.

Ci troviamo di fronte, quindi, a due generazioni - le vecchie e le nuove - cresciute con valori completamente diversi. Per le prime la motivazione economica e di crescita di carriera ha ancora un effetto fortissimo: il titolo, la visibilità, il prestigio, il ruolo e il potere sono ancora tra i driver principali. Le seconde, invece, vedono lo stipendio solo come uno strumento per vivere bene e avere lo stile di vita che desiderano. Una vita dove il lavoro ha un ruolo fondamentale e importante, ma non è certamente centrale.

Chi oggi si trova ai vertici e fa parte delle vecchie generazioni deve fare uno sforzo doppio per capire e motivare le nuove; deve riuscire a intuire cosa veramente è importante per le persone cercando di togliere i propri bias e le proprie convinzioni. Sarà questa la sfida dei prossimi anni.

* Managing Director di EasyHunters