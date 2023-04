Genesis GV80 Concept la rivale alla Porsche Macan

Genesis, gruppo Hyundai ha da tempo lanciato la sfida ai marchi premium tedeschi. Ai suv di lusso GV70 e GV80 si aggiunge ora la versione coupè, la GV80 per ora in versione Concept che sotto al cofano dovrebbe nascondere un motore V6 biturbo di 3.5 litri a cui si aggiunge un look marcatamente sportivo caratterizzato da cerchi in lega a cinque razze forgiati degli spoiler anteriori e posteriori, dei passaruota svasati e il tetto in fibra di carbonio. All'interno la configurazione è a quattro posti con sedili sportivi e finiture in fibra di carbonio e pelle

