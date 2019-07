Genitore assente nella vita dei figli? Rischia di dover pagare i danni

Il danno da privazione della figura genitoriale, giacché non patrimoniale, deve essere liquidato in via equitativa secondo le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano e conteggiato in rapporto al protrarsi del disagio procurato al minore. Si può prendere a riferimento, quindi, il periodo che va dalla sua nascita alla sentenza di condanna o all’eventuale morte del genitore assente. In quest’ultimo caso, a rifondere la somma stabilita dal giudice devono essere gli eredi dello scomparso (Tribunale di Cagliari, 259/2017).

I giudici ribadiscono che la nascita di un figlio è sempre fonte di responsabilità per entrambi i genitori.

Occorre anche tenere presente che, a seguito di separazione, il genitore non convivente con i figli non si può ritenere esonerato dall’occuparsene, neanche nel caso in cui sia l’altro genitore a consentirlo o, anzi, a tentare, per desiderio di libertà o per rivalsa, di tenerlo fuori dalla vita dei figli. Questi ultimi, infatti, una volta cresciuti, potranno comunque chiamare in giudizio il genitore assente per chiedergli il risarcimento dei danni non patrimoniali. Non a caso, rischia una sanzione anche la madre che, pur senza mettere a disagio il figlio (Cassazione, 16980/2018) boicotti la frequentazione con il padre (Cassazione, 13400/2019) ledendo così il diritto del minore alla bigenitorialità.