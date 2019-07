Genitore “fantasma”: ecco perché può costare caro

Meglio pensarci bene prima di disinteressarsi a un figlio. Fare il cosiddetto “genitore fantasma”, infatti, può costare caro. Disinteressarsi della prole, infatti, non costituisce soltanto una grave violazione degli obblighi di assistenza che la Costituzione (articoli 2 e 30) e le norme internazionali fissano in capo al padre e alla madre, ma - incidendo su beni fondamentali – integra anche un illecito civile e apre le porte a un’autonoma azione risarcitoria, in base all’articolo 2059 del Codice civile. Vediamo in sei punti quali sono gli scenari, gli obblighi e le possibili sanzioni.