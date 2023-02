Genitori di figli disabili: oggi al via le richieste per il bonus Inps

Ascolta la versione audio dell'articolo

Da mercoledì 1 febbraio e fino al 31 marzo 2023 è possibile fare domanda all’Inps per ottenere il “Contributo in favore dei genitori disoccupati o monoreddito, con figli con disabilità”. Il bonus è stato previsto dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).

Il sostegno

Si tratta di un contributo mensile, fino alla misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, in favore di uno dei genitori, disoccupato o monoreddito, che fa parte di un nucleo familiare monoparentale con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento. Per fare richiesta occorre avere un Isee in corso di validità non superiore a 3.000 euro. Il genitore e il figlio con disabilità, al momento della presentazione della domanda, devono essere coabitanti e avere dimora abituale nello stesso Comune italiano. Inoltre, nel caso dei “nuclei familiari monoparentali”, l'eventuale altro genitore non deve fare parte del nucleo familiare ordinario ai fini Isee del richiedente il beneficio.

Come fare richiesta

La domanda per il contributo ha valenza annuale e deve essere presentata dal genitore all'Inps dal 1 febbraio al 31 marzo per ciascuno degli anni 2022 e 2023, esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:portale web, utilizzando l'apposito sul sul sito dell'Istituto, direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o tramite Carta Nazionale dei servizi (CNS). La richiesta può essere effettuata anche tramite Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) o attraverso gli Istituti di patronato.

Quando viene erogato il contributo

Se la domanda viene accettata,il contributo sarà liquidato, con cadenza mensile, per un importo pari a 150 euro al mese e sarà riconosciuto dal mese di gennaio per l'intera annualità. Nel caso in cui il genitore abbia due o più figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, l'importo riconosciuto sarà pari, rispettivamente, a: 300 euro mensili, nel caso di due figli; 500 euro mensili, nel caso in cui i figli siano più di due.