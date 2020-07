Gennaio-aprile 2014/L'Italia chiede l'arbitrato internazionale

(EPA)

A gennaio l'Italia decide di tornare alla Corte Suprema per denunciare i ritardi e la possibilità di invocare la legge antipirateria che prevede la pena di morte. Il mese successivo l'India abbandona la legge antiterrorismo: si attenua il timore di una condanna a morte per i militari. A marzo il ministro degli Esteri Federica Mogherini, componente del nuovo governo Renzi, annuncia che «il prossimo passaggio puo' essere l'avvio di un arbitrato internazionale», che avviene effettivamente il 24 aprile. Terza Pasqua in India per Girone e Latorre, raggiunti dai familiari per il breve periodo di festa.