Gennaio-aprile 2016/Pressing italiano per il rientro in patria di Girone

(EPA)

A marzo il caso dei maro' procede lentamente davanti alla Cpa dell'Aja, dove cresce la tensione Italia-India dopo la richiesta di Roma di far rientrare in patria Girone in attesa dell'esito della procedura arbitrale. A marzo l'India “apre” alla richiesta italiana ma chiede garanzie su Girone. A fine aprile la Corte suprema indiana decide poi di estendere la permanenza in Italia di Latorre fino al 30 settembre.