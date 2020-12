GENNAIO / Citroen e C4

La Casa francese punta a ritornare protagonista nel settore delle berline medie che in passato l'ha vista offrire modelli come la Ami 8 o la GS e la BX a cui è seguita la Xsara fino alla recente C4 Cactus che hanno raccolto nel tempo 12,5 milioni di unità vendute. Tutte con uno stile anticonformista e con soluzioni innovative tali da renderle inconfondibili rispetto alla concorrenza. La nuova C4 è lunga 4,36 metri, è alta 1,52 metri e larga 1,8 metri. L'altezza da terra è di 156 mm che la inserisce fra la C3 e la C5 Aircross. A ciò si aggiungono le 31 varianti di colori per gli esterni abbinate a 6 ambienti interni e a cerchi di lega da 16, 17 e 18 pollici. Quanto alla meccanica la nuova C4 prevede unità termiche sia a benzina che diesel da 100 a 155 cv, ma la novità assoluta è l'elettrico della e-C4 con un motore da 136 cv e 260 Nm di coppia alimentato da una batteria da 50 kWh, per un'autonomia di circa 350 km.