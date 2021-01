Gennaio / Opel Crossland restyling

Opel ha presentato il restyling di Crossland, il primo modello ad adottare il nuovo volto del Marchio introdotto con il nuovo Mokka Come per quest'ultimo, anche rinuncia all'appendice finale X. Oltre al design Opel ha ulteriormente sviluppato il telaio e lo sterzo di Crossland e ha aggiunto l'allestimento sportivo Gs Line ed il controllo adattivo di trazione IntelliGrip. Integrando la calandra e i fari l'Opel Vizor di Crossland si estende in un'unica soluzione nella parte frontale ampliandone visivamente la larghezza e organizzando la fascia con una quantità ridotta di elementi. Per gli appassionati di look sportivi Opel propone Crossland Gs Line, un nuovo allestimento che include cerchi in lega leggera neri da 17 pollici, tetto nero, firma di luce rossa dell'apertura diurna, sedili ergonomici certificati Agr per conducente e passeggero anteriore, fari posteriori a led e barre al tetto. Gli acquirenti del nuovo Crossland potranno inoltre aggiungere ulteriore sicurezza alla dinamica di guida grazie all'IntelliGrip (disponibile da inizio 2021). Questo sistema adattivo di controllo della trazione consente una trazione ottimale e maggiore stabilità su tutti i tipi di superficie. Crossland sarà disponibile in un'efficiente gamma di motori benzina e diesel con cilindrate da 1.2 e 1.5 litri con potenze da 83 a 130 cv che rispettano lo standard di emissioni Euro 6d. A breve l'apertura degli ordini, mentre l'arrivo nelle concessionarie è previsto per inizio 2021. I prezzi non sono ancora stati comunicati.