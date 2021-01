Gennaio / Peugeot 5008 restyling

Le differenze con la versione precedente sono poche ma ben visibili, soprattutto all'esterno. Rispetto alla sorella 3008 è quasi 20 cm più lunga, raggiungendo i 4.641 m (4.447 m per la 3008) a favore dello spazio per i sette passeggeri e della capacità del bagagliaio di 780 dm3 che arriva fino a 1.940 dm3 con la seconda fila di sedili abbassata. Il design della carrozzeria riprende i canoni stilistici dei nuovi modelli (come 2008 e 208 e il restyling di 3008), dove la calandra è ampia e mostra un motivo a scacchiera senza la cornice e si estende fino ai gruppi ottici, anch'essi ridisegnati e con tecnologia a Led sin dal primo livello di allestimento. Anche al posteriore i fari sono dotati di tecnologia Full Led. I colori dalla carrozzeria sono sette e tre gli allestimenti (Active,Allure e Gt), per ciascuno di essi è poi riservato un pacchetto che arricchisce l'equipaggiamento. Da segnalare che è disponibile anche una versione business per le flotte con già un equipaggiamento ben ponderato. La gamma motori comprende sia soluzioni benzina che diesel, tutti conformi all'ultima normativa Euro 6d del protocollo Wltp.Tra i benzina, il 3 cilindri Puretech 1.2 litri da 130 cv disponibile sia con cambio manuale a sei rapporti che con l'automatico Eat8 del gruppo Psa. E il più potente quattro cilindri 1.6 litri da 180 cv con la trasmissione automatica a otto velocità. Passando alla gamma diesel, viene proposto il quattro cilindri 1.5 litri da 130 cv sia con cambio manuale sei marce che l'automatico a otto rapporti. Il più pepato è il 2 litri da 180 cv disponibile solo con la trasmissione automatica.