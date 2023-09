Genoa business unit, già cento imprese coinvolte in un anno

Quest’ultima è un’azienda di punta in Italia nella ricerca farmacologica e nella commercializzazione di kit diagnostici per test farmacogenetici, che ha già assunto tre persone specializzate a Genova e intende, assicura il ceo, Oliva Alberti, proseguire su quella strada.

Per quanto attiene all’arte, è stata inaugurata di recente, sempre grazie al matching favorito da Gbu, la Galleria d’arte contemporanea Massone, grazie a un intervento di riqualificazione urbana finanziato da un’imprenditrice di Bergamo di origini genovesi e supportato dal bonus caruggi emanato dalla direzione Commercio del Comune di Genova.

«La decisione di venire a Genova - ha spiegato Philip van Dijk, managing director di Caely Renewables - è nata grazie al lavoro della Gbu. A mio parere, poi, la gente di Genova è aperta al business delle rinnovabili e ha tradizioni simili a quelle di Amsterdam, per quanto riguarda il commercio e lo shipping. Tra l’altro, noi siamo concentrati non solo sulle energie rinnovabili ma anche sui carburanti rinnovabili, anche per lo shipping, che sono un prodotto fisico e qui c'è un grande porto. Prima di decidere dove insediarci in Italia abbiamo fatto una short list che comprendeva Milano, Torino e Genova e, quando sono venuto qui e mi hanno mostrato il luogo e le possibilità che offriva, ho ritenuto che questa città fosse la migliore».

Team antiburocrazia

L’assessore comunale a Urbanistica, sviluppo economico e lavoro, Mario Mascia, a sua volta, spiega che «l’accorpamento delle deleghe della crescita, appunto urbanistica, sviluppo economico e lavoro, deciso dal sindaco di Genova, Marco Bucci, all’inizio del suo secondo mandato è un caso più unico che raro nel panorama del local government italiano».

Proprio «questa scelta strategica - afferma Mascia - ha permesso di costituire la Genoa business unit, con un team composto da personale amministrativo qualificato delle due direzioni comunali competenti: quella per l’urban planning e quella per l’economic development».