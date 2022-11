Genoa, la nuova proprietà acquista l’Herta Berlino

Ascolta la versione audio dell'articolo

777 Partners, la società americana proprietaria del Genoa, ha annunciato nella notte l’acquisto della quota di maggioranza dello storico club tedesco dell’Herta Berlino. Il gruppo, con base a Miami, in una nota ufficiale ha comunicato di «aver concordato con Tennor Holdings di acquisire la sua partecipazione del 64,7% in Hertha BSC».

Si attende ora sia l’approvazione del consiglio di amministrazione dell’Herta che del DFL per quella che sarà la più grande partecipazione acquistata di una società straniera in Bundesliga.

Si allarga dunque la galassia di “777 Football Group” la società creata appositamente per investire nel mondo del calcio che dal novembre del 2021 quando acquistò il Genoa ha dato il via alla creazione di un vero e propri network di club che al momento comprende il Vasco da Gama in Brasile, lo Standard Liegi in Belgio, il Red Star FC (Parigi) in Francia e il Melbourne Victory in Australia oltre a detenere una quota di minoranza del Siviglia in Spagna, alle quali si aggiungerà adesso l’Herta di Berlino.

«Siamo entusiasti di avere l’opportunità di collaborare con l’Hertha BSC e non vediamo l’ora di interagire con il club e le sue parti interessate - ha dichiarato Josh Wander, fondatore e socio amministratore di 777 Partners -. In qualità di membro fondatore della Bundesliga, l’Hertha BSC è una delle squadre di calcio più importanti e storiche della Germania».

«La vendita a 777 Partners è un’ottima soluzione e siamo molto contenti di questo risultato - ha sottolineato Lars Windhorst, Ceo di Tennor Holding -. Riteniamo che l’Hertha BSC beneficerà immensamente di questo nuovo azionista che apporta non solo vantaggi finanziari ma molta professionalità, grande competenza e un’impressionante rete internazionale di club di calcio in Europa, nelle Americhe e in Australia. L’investimento di 777 Partners è quindi anche un investimento in un futuro solido, fattibile e di successo dell’Hertha BSC»,