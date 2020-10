Genoa, Samp e Spezia nel gotha del calcio: adesso tocca agli stadi Gli impianti sportivi non sono all'altezza della serie A Il club spezzino deve ampliare il suo campo mentre le due società di Genova rinnovano i centri tecnici in attesa di mettere mano al Ferraris di Marco Bellinazzo

La Serie A scopre un nuovo porto in Liguria. Oltre ai due approdi storici di Genova, ovvero Genoa e Sampdoria, la massima serie ha aperto le porte per la prima volta allo Spezia, che vanterebbe pure la vittoria di un titolo nazionale (non riconosciuto come scudetto poiché vinto in piena guerra, nel 1944), ma che in A non aveva mai giocato prima d’ora. Lo farà lontano da casa, perché lo stadio “Picco” non è ancora pronto per ospitare la massima categoria. Lo sarà con ogni probabilità già a dicembre. In tempo per ospitare i derby con le genovesi, chiamate alla prima trasferta spezzina in A alla quattordicesima (Genoa) e alla diciassettesima (Sampdoria) giornata di campionato.

A quegli appuntamenti, il club controllato da Gabriele Volpi conta di arrivarci giocando tra le mura amiche, ma almeno per le prime sei giornate di campionato dovrà migrare in quel di Cesena. È in Romagna che lo Spezia ha trovato infatti la disponibilità per disputare le gare interne, in attesa che vengano conclusi i lavori per adeguare l’impianto casalingo.

Lo stadio Ferraris

In Liguria, il rinnovamento degli impianti sportivi (che comunque dovranno restare ancora in gran parte vuoti per le prescrizioni anti-Covid) è una necessità condivisa dalle “sorelle maggiori” Genoa e Sampdoria che sono da tempo impegnate sul dossier per il rifacimento dello stadio “Luigi Ferraris”.

I due club del capoluogo hanno anche costituito una società ad hoc che porta lo stesso nome dell’impianto genovese, con la quale hanno presentato al Comune un progetto di riqualificazione dal valore di circa 40 milioni di euro. Questo nel 2019, però. In un anno, complice la pandemia di Covid-19, di progressi ce ne sono stati pochi.