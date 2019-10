Genova - Alla scoperta dei Palazzi dei Rolli

Palazzo Rolli

Nel week end a Genova tornano i Rolli Days, giornate alla scoperta dei palazzi dell'aristocrazia genovese, patrimonio dell'Umanità Unesco dal 2006. Tre sono le aree cittadine attorno alle quali si sviluppa questa edizione autunnale, ognuna delle quali vedrà, accanto alle consuete aperture ormai consolidate negli anni precedenti, importanti novità e graditi ritorni. L'asse di Strada Nuova dove torna ad aprire dopo diversi anni, solo per la giornata di domenica 13 ottobre, il piano nobile di palazzo Spinola Doria. Nell'area di San Lorenzo, cuore pulsante della “città vecchia”, per la prima volta sarà aperto al pubblico palazzo Cicala. Infine la zona di Banchi dove sarà possibile godere dell'inedita visita di palazzo Senarega. Ma per chi si trova a Genova già da venerdi, grazie a Palazzi in luce, si potranno ammirare gli interni dei palazzi che apriranno le loro finestre fino alle 23.