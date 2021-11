Genova, 240 case di lusso nel waterfront a Levante

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uffici, residenze di lusso, spazi per lo sport, parco. E soprattutto il mare che torna protagonista. Entra nel concreto il mega-progetto del waterfront di Levante a Genova, disegnato da Renzo Piano come maggiore operazione di trasformazione urbana in città dal 1992. Uno sviluppo che vede investitori privati e settore pubblico fianco a fianco per ridare un volto nuovo e moderno a una zona della città da anni abbandonata e degradata.

In tutto un investimento da 350 milioni, di cui 250 milioni circa in arrivo dalla cordata formata da Cds holding e Orion, gli investitori privati che hanno vinto la gara, il resto di competenza del settore pubblico.

L’obiettivo del masterplan disegnato da Renzo Piano, così come tutto lo sviluppo immobiliare, è in primis «riportare il mare nella città, con una nuova marina e canali che permettano di fruire della presenza dell’acqua» racconta l’assessore al Bilancio e Lavori Pubblici del Comune di Genova, Pietro Piciocchi.

Il progetto complessivo sarà finito nel 2024, mentre residenze e Palasport nel 2023.

«L’intero sviluppo prevede la realizzazione di residenze di alto livello, in tutto 240 appartamenti, in due edifici affacciati sull’acqua, connotati dalle vetrate e dalla trasparenza – racconta Massimo Moretti, direttore generale di Cds holding -, circa 10-15mila metri quadri a destinazione uffici, nel padiglione Jean Nouvel, una struttura per l’ospitalità classica o forse ibrida e infine la riqualificazione del Palasport. A contorno un parco urbano di 16mila mq che arriverà fino al confine di piazzale Kennedy». L’impegno privato riguarda anche canali e promenade che restano di proprietà pubblica.