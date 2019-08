Genova, il giorno del ricordo. I vertici di Autostrade lasciano la cerimonia Mattarella sulle pagine del Secolo XIX: «Ci separa da quel tragico avvenimento un anno che non è trascorso invano. Un progetto di nuovo ponte, lineare, solido e bellissimo, è pronto e già sono stati avviati lavori per la sua costruzione. Il nuovo ricorderà per sempre quelle vittime innocenti, sepolte dalle macerie di una tragedia, causata dall'uomo, che si poteva e doveva evitare»

È cominciata la cerimonia di commemorazione in ricordo delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi nel capannone sotto la nuova pila 9 del viadotto dove viene celebrata la messa dall'arcivescovo di Genova il cardinale Angelo Bagnasco. La cerimonia ha avuto inizio con la lettura

dei nomi delle vittime. Alla cerimonia è presente il Presidente della Repubblica è arrivato nel capannone sotto la nuova pila 9 dove viene celebrata la messa in ricordo delle vittime. È stato accolto dal prefetto Fiamma Spena, dal sindaco di Genova Marco Bucci e dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Arrivati anche il vicepremier Salvini e i ministri Trenta, Tria, Stefani, Bonafede.

Il Presidente, accolto dagli applausi, ha abbracciato i familiari delle vittime. Non tutti i familiari delle vittime partecipano alla cerimonia. Alcuni hanno definito la commemorazione una passerella di politici.

Stamane le parole di Mattarella sono apparse sulle pagine del Secolo XIX, il Presidente infatti accogliendo l'invito del direttore Luca Ubaldeschi e del senatore a vita e architetto genovese Renzo Piano ha scritto: «Ci separa da quel tragico avvenimento un anno che non è trascorso invano», scrive Mattarella. «Un progetto di nuovo ponte, lineare, solido e bellissimo, è pronto e già sono stati avviati lavori per la sua costruzione. Il nuovo ponte sarà in grado di ricucire, anzi, per usare un termine caro a Piano, di “rammendare” la ferita inferta dal crollo, riconnettendo una città spezzata, non solo materialmente, in due».

Rammendare, però, specifica il Presidente, «non significa cancellare». Il

nuovo ponte, infatti, «ricorderà per sempre quelle vittime innocenti, sepolte dalle macerie di una tragedia, causata dall'uomo, che si poteva e doveva evitare. Nulla può estinguere il dolore di chi ha perso un familiare o un amico a causa dell'incuria, dell'omesso controllo, della colpevole superficialità, della brama di profitto». Nei difficili frangenti di un anno fa «fu ben chiaro che la tragedia di Genova era la tragedia dell'Italia intera e che tutta l'Italia si stringeva, in un abbraccio ideale, attorno a Genova e ai genovesi», ricorda Mattarella.

Per lui, tornare a Genova, il 14 agosto di quest'anno, vuol dire innanzitutto: «fare memoria, dolorosa e composta, delle quarantatré persone che rimasero uccise» per ribadire «la vicinanza e la solidarietà della Repubblica italiana alle loro famiglie». Ognuna di esse «aveva una sua storia, una sua provenienza geografica, un universo di relazioni e di affetti, un volto, un nome. Nel loro nome dobbiamo pretendere che la giustizia vada fino in fondo, senza remore, svelando responsabilità e sanzionando colpevoli». La presenza, oggi, delle più alte istituzioni a Genova, conclude Mattarella, «ha il significato di testimoniare unanime sostegno, non solo a parole, a una città e alla tenacia e al coraggio dei

suoi abitanti, che hanno diritto alla rinascita economica e sociale attraverso lo sviluppo di una rete di infrastrutture e servizi capace di accompagnarne ed esaltarne lo spirito imprenditoriale».