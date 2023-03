Genova, appalto a Icm, Leonardo e Colas Rail per i bus a zero emissioni

Centoquarantacinque mezzi e 96 chilometri

Tra filobus e autobus elettrici, dunque, 145 mezzi serviranno i 96 chilometri dei quattro assi sui quali saranno installate oltre 300 pensiline e fermate intelligenti. Il progetto, spiega una nota, «potrà contare sulle migliori soluzioni hi-tech sviluppate da Leonardo, basate su architetture e sistemi secure-by-design capaci di contrastare anche la minaccia cibernetica».

Ci sarà «monitoraggio delle corsie riservate, anche attraverso algoritmi di videoanalisi evoluta e intelligenza artificiale per l’elaborazione dei dati, e funzionalità per la gestione dinamica della priorità semaforica a favore dei mezzi pubblici, per garantire velocità di percorrenza elevata e rispetto degli orari e delle frequenze». E poi «paline informative, display multimediali per migliorare la qualità dell’esperienza di viaggio ed emergency call point alle fermate, per la chiamata di aiuti in supporto ai disabili».

I quattro assi avranno, inoltre, a disposizione sistemi di sicurezza evoluti; il tutto integrato e gestito tramite le piattaforme di Leonardo per il monitoraggio e la protezione di dati e asset strategici, installate nella attuale centrale operativa della Amt (Azienda mobilità e trasporti) di Genova.

Ricarica veloce

Una grande novità tecnologica sarà, infine, il flash charging, che sarà applicato agli autobus elettrici sulla linea Val Bisagno e permetterà di ricaricare i mezzi sfruttando il tempo di salita e discesa dei passeggeri alle soste e al capolinea, senza impatto, assicurano i tacnici, sull’orario e sulla velocità del trasporto.

Tra l’altro, il sistema flash charging non necessita di cavi per l’alimentazione, rispettando così i vincoli estetici, architettonici e urbanistici del territorio. Infine, grazie all’integrazione delle informazioni provenienti da stazioni di ricarica, sistemi di monitoraggio del traffico e sensori a bordo, conclude la nota «sarà possibile avere in ogni momento informazioni aggiornate sullo stato di alimentazione dei mezzi elettrici e sul tempo necessario per la ricarica».