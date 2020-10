Genova avanposto d’Europa «Imbattibili sulla robotica»

L’unità ha sede a Genova, è diretta da Massimiliano Pontil, ricercatore responsabile del Machine learning lab di Iit e docente all’University college di Londra; mentre vicedirettore è Lorenzo Rosasco, professore ordinario all’università di Genova, dove coordina il centro di machine learning, e visiting professor al Mit in Usa.

Obiettivo primario dell’unità è quello di comprendere come funzionano l’intelligenza artificiale e quella naturale e come possono interagire. Le possibili applicazioni sono in campi quali la creazione di sistemi intelligenti per la robotica, lo studio di modelli computazionali per le neuroscienze, metodi automatici di analisi di dati biomedicali, clinici e ospedalieri. Il tutto puntando sull’interazione con realtà produttive, economiche e sanitarie.

I ricercatori coinvolti in Liguria sono 13, impegnati in differenti settori: la robotica umanoide, l’apprendimento e l’interazione con il mondo circostante, cui si dedicano Lorenzo Natale e Agnieszka Wykowska (entrambi di Iit); la visione artificiale e il riconoscimento automatico delle immagini, con Barbara Caputo (che è la direttrice dell’unità Iit di Torino oltre che docente al Politecnico: si veda intervista a pagina 2) e Alessio Del Bue (Iit); le neuroscienze cognitive e computazionali, con Cristina Becchio e Stefano Panzeri (entrambi Iit); le teorie di machine learning, con lo studio degli aspetti matematici e delle applicazioni per la salute, con Pontil e Nicolò Cesa-Bianchi (di Iit) nonché Rosasco, Luca Oneto, Ernesto Devito, Silvia Villa e Alessandro Verri (tutti di UniGe).

Ellis, spiega Pontil, «è un’iniziativa nata per rendere più competitiva l’Europa in tema di intelligenza artificiale moderna, che si basa in particolare sul machine learning. E si muove sia nel campo della ricerca pura che in quello del technology transfer che guarda alle applicazioni a livello industriale. È interessante, poi, che sia un progetto che arriva dal basso: una rete autogestita da persone che in Europa lavorano sul machine learning. L’Ue sta dando un grande contributo all’intelligenza artificiale ma i ricercatori più bravi oggi trovano lavoro, per lo più, in realtà extraeuropee, come Amazon o Google. Questo succede perché in Ue gli investimenti per la ricerca sono indietro rispetto a Usa e Cina». Tra gli scopi di alto livello di Ellis, dunque, prosegue Pontil, «c’è quello di facilitare la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale, per rendere l’Europa più attrattiva per i ricercatori e frenare la fuga di cervelli. Altro obiettivo è avere unit locali che siano esempi di eccellenza e stimolino l’industria e la politica a dare maggiori finanziamenti alla ricerca. È importante, poi, che si creino, all’interno di Ellis, comunicazioni tra le varie unità locali europee; in Italia, ad esempio, le persone che lavorano sul machine learning sono molte rispetto a quante lo fanno in Germania, Francia e Uk».