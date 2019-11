Genova, il caos autostrade può costare caro: -30% di merci in arrivo al porto Lo scalo della Lanterna e quello di Savona fortemente penalizzati da frane, crolli e ammaloramenti delle infrastrutture autostradali di Raoul de Forcade

2' di lettura

Il blocco della A26 tra l’allacciamento con la A10 e lo svincolo di Masone, unito al crollo sul viadotto della A6 colpisce in modo netto il sistema portuale di Genova e Savona.

Un sistema già provato dal cedimento, l’anno scorso, del ponte Morandi. In particolare, con lo stop sulla A26, lo scalo della Lanterna ha visto calare immediatamente il traffico merci in entrata del 30%.

La situazione potrà avere un miglioramento grazie al ripristino della circolazione, con una sola corsia per senso di marcia su una carreggiata della A26, ma è comunque critica. Anche perché nel porto di Genova arrivano circa 4mila camion al giorno (e altrettanti ne escono) e in quello di Savona ne giungono quotidianamente mille (e mille escono).

A sottolineare la difficoltà del momento è Paolo Signorini, presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Con l'interdizione totale sia sulla A6 che sulla A26, spiega, «il porto di Genova riceve il 30% di merci in meno. Ci sono, infatti, una serie di situazioni che bloccano il traffico».



«Se, da un lato, la A26 non sta alimentando il porto – chiarisce Signorini - si registrano anche significativi tappi sulla A7, in particolare in prossimità di Busalla, dove ci sono aree di cantiere con svariati chilometri di coda. Come tempi di percorrenza per il porto noi stimiamo dai tre quarti d’ora a un’ora e mezza in più in arrivo, rispetto alla tempistica consueta. Ovviamente è tutto in evoluzione».