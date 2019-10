Ponte Genova, Conte al varo del primo impalcato: «Cronoprogramma rispettato» -Atlantia giù in Borsa

Lasciando l'area del cantiere Conte è poi tornato sul procedimento di revoca delle concessioni autostradali ad Autostrade, sollecitate in particolare dal leader del M5S e ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Il procedimento in corso è per la caducazione della concessione. È un procedimento complesso anche perché acquisisce di volta in volta nuove perizie e i materiali delle inchieste anche di quella penale. Non faremo sconti ai privati e perseguiremo solo l'interesse pubblico», ha assicurato il premier. Le sue parole hanno avuto un immediato riflesso in Borsa, innescando una forte corrente di vendite sul titolo Atlantia a Piazza Affari. Debole dall'avvio di seduta, il titolo è sceso del 3,5% a 21,4 euro dopo aver toccato un minimo di 21,1.

Genova, ecco il primo profilo del nuovo Morandi Photogallery9 foto Visualizza