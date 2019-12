Genova: crolla parte del soffitto in galleria, chiuso tratto della A26. Mit convoca Autostrade L’incidente nella galleria Bertè, nessun mezzo coinvolto. L’ad di Aspi: «Procederemo con massimo rigore». Il sindaco di Genova Bucci: «Chiesto un piano di controllo delle gallerie»

(ANSA)

Una caduta di pezzi del soffitto della galleria Bertè, in A26 in direzione Genova, ha provocato la chiusura del tratto autostradale da Masone fino al bivio A26/A10, con uscita obbligatoria a Masone. Nessun veicolo in transito è stato coinvolto e sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade. In seguito al crollo il ministero delle infrastrutture ha convocato con urgenza, per domani 31 dicembre alle 10 presso la sede del Mit a Roma, la società Autostrade.

«Mi dispiace profondamente per quanto successo oggi. Daremo massima attenzione a quello che è successo». Lo ha detto l'ad di Aspi Roberto Tomasi al termine della riunione in Regione Liguria, spiegando che «i tecnici sono subito intervenuti nella galleria e stanno verificando l'accaduto. Procederemo col massimo rigore, su tutti i fronti». Tomasi fa sapere che «i controlli su tutti i duemila viadotti della rete fatti da imprese terze sono praticamente conclusi». E spiega che mercoledì 31 dicembre «saremo al Ministero, ci siamo sentiti direttamente con il ministro De Micheli per accelerare ulteriormente le verifiche sulla rete che stiamo mettendo in campo tramite società esterne». Secondo l’Ansa, Tomasi

porterà una proposta di ampliamento delle esenzioni dei pedaggi per la rete autostradale ligure gestita da Autostrade per l'Italia, che sarà

attuata fin dai primi giorni del nuovo anno.

Alla riunione in regione era presente anche il sindaco di Genova, Marco Bucci, che riferisce di aver chiesto ad Aspi «un piano di controllo non solo dei ponti, ma anche delle gallerie» della rete autostradale ligure.

Distacco di lastre di cemento dal soffitto

La chiusura, riferisce Autostrade in un comunicato, è avvenuta poco prima delle 18.30 di lunedì 30 dicembre per consentire le operazioni di rimozione dei materiali in carreggiata all’altezza del km 13. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della polizia stradale e le squadre dei tecnici di Autostrade. A crollare sono state alcune grosse lastre di cemento dalla volta della galleria che è a tre corsie. Le pietre sono finite nella corsia centrale. In particolare, secondo le prime verifiche condotte dai tecnici autostradali, si sarebbe verificato il distacco di una ondulina e di parti dell'intonaco a cui era collegata, le cui cause sono in corso di accertamento.

Traffico deviato

Autostrade fa sapere che è in corso l'installazione di uno scambio di carreggiata per consentire la riapertura al traffico in doppio senso di circolazione. Per gli utenti che viaggiano con mezzi pesanti e da Alessandria sono diretti verso la riviera ligure si consiglia di immettersi sulla diramazione Predosa-Bettole e successivamente in A7 verso Genova per poi immettersi in A10 verso Savona. Agli utenti che viaggiano su mezzi leggeri, dopo l'uscita obbligatori a Masone, Autostrade consiglia di percorrere la strada provinciale 456 del Turchino e rientrare in A10 a Genova Voltri.