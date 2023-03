Genova, debole l’economia a inizio 2023 ma con ripresa a primavera

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Cresce l’economia genovese nel secondo semestre del 2022, trainata dalla cantieristica navale, anche se l’export frena. A metterlo in luce sono gli indicatori economici raccolti dal Centro studi di Confindustria Genova, presentati dal presidente dell’associazione, Umberto Risso. E le previsioni per il 2023, raccolte tra le aziende iscritte, prefigurano un’attività economica, nel primo semestre di quest’anno, che risente della debolezza dell’andamento degli ultimi mesi del 2022, che si protrarrà nei primi del 2023 ma che si attenuerà in primavera.

Per il semestre in corso, dunque, le aziende genovesi prevedono, rispetto allo stesso periodo del 2021, una crescita più robusta degli ordini (+4,5%), ma export ancora in flessione (-1,7%). Continua ad ampliarsi, come aveva fatto nella seconda parte del 2022, l'occupazione, che è previsata in salita ma a un ritmo moderato (+0,7%).

Per i prossimi mesi, dunque, le aziende genovesi ritengono che l’attività economica risentirà del fatto che il commercio mondiale rallenterà in misura significativa nel 2023, a causa degli effetti dell’elevata inflazione e dell’incertezza connessa con il conflitto in Ucraina. Ma il fatturato delle imprese reggerà (+0,2%).

Fatturato cresciuto nel secondo semestre 2022

Nel secondo semestre del 2022, comunque, secondo il report di Confindustria Genova, il fatturato è cresciuto oltre le attese (ricavi in Italia a +9,2% e su estero a +4,4%); al netto dell’effetto dei rialzi dei prezzi (che fanno segnare la variazione positiva più elevata dal 2006), la domanda ha tenuto, permettendo alle aziende di allontanare i timori di una contrazione dell'attività. Ne è prova la crescita degli ordini da clienti italiani (+1,9%), che compensa la flessione delle commesse dall’estero (-2,5%).

In sostanza, aumentano le preoccupazioni circa la dinamica dell’export, con commesse in calo e prospettive più incerte. Nell’industria, comunque, cresce la produzione: a trascinare è il settore della cantieristica navale, ma anche i comparti di elettronica, automazione e information technology.