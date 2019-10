Genova, ecco il primo profilo del nuovo Morandi Iniziato il varo del primo impalcato: a 50 metri di altezza la struttura lunga 50 metri, costruita in acciaio del peso di 500 tonnellate

1' di lettura

A Genova compare la sagoma del nuovo Morandi, il varo del primo impalcato. È una struttura lunga 50 metri, costruita in acciaio e pesa 500 tonnellate e ora issata a quasi 50 metri di altezza. È la prima di 19 campate che costituiranno il nuovo viadotto: 16 da 50 metri e 3 da 100 metri. «Questo ponte non è solo il ricordo di una grande tragedia ma anche la certezza che quando stiamo tutti insieme diamo un segnale che noi, in Italia, riusciamo a fare le cose giuste nei tempi giusti», ha detto il sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione Marco Buccia.

«È un ponte che riguarda il dna dei genovesi, che ha un impalcato forte come l’acciaio e che somiglia a una nave e per i genovesi andare per

mare significa dare ricchezza alla nostra città. Poi ci sono le pile che vanno su una dopo l'altra 'cianin cianin' come diciamo a Genova”, ha aggiunto Bucci che con voce commossa ha voluto ringraziare “con nel cuore il ricordo delle 43 vittime chi ha demolito il ponte, chi lo ha costruendo e tutti i cittadini genovesi che vivono intorno al ponte, che soffrono un

disagio per cantiere che non si ferma mai e che tra qualche mese

riunirà le due valli”.