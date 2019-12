Genova, indagine sulla diversità al Teatro della Tosse La rassegna è in programma fino all’8 dicembre di Roberto Giambrone

Da «Resistere e creare», foto di scena

3' di lettura

Resistere e creare non è un titolo come un altro, un'idea qualunque per affermare la propria presenza nell'affollato universo dei festival di danza. Resistere e creare è il titolo-manifesto di una rassegna che le direttrici artistiche Michela Lucenti e Marina Petrillo intendono come “un'indagine sulla collettività, estetica e politica insieme”.



Non è dunque un caso che la quinta edizione della rassegna, fino all'8 dicembre negli spazi del Teatro della Tosse di Genova, abbia come sottotitolo Materiale umano, per sottolineare la necessità di legare forme e contenuti, di tornare a una pratica scenica utile e necessaria, fatta di esperienze reali e che parli alle donne e agli uomini di oggi, smarriti nell'“epoca delle passioni tristi”.



Un fitto cartellone di spettacoli, incontri, workshop che pongono al centro della creazione e del dibattito i temi dell'incontro, dell'incrocio di culture, della diversità, con un focus particolare sullo “sguardo femminile”. Dal concerto afro-italiano per musica, danza e parole di Roberto Castello, Mbira, alle sofisticate architetture gestuali della compagnia svizzera Linga, che il 7 dicembre proporrà in prima nazionale Flow, ispirato ai movimenti di gruppo del regno animale; dalle riflessioni di Michele Abbondanza e Antonella Bertoni su eros e thanatos, a partire da La morte e la fanciulla di Schubert, a Chibani del coreografo franco-maghrebino Aziz El Youssoufi, che racconta a ritmo di hip hop la storia del padre, immigrato in Francia negli anni Sessanta; dalla ricostruzione delle danze sacre di Gurdjieff alle 14 “pillole” di danza dei candidati a una residenza artistica che consentirà a tre di loro di realizzare uno spettacolo compiuto; dalle masterclass e i workshop alla proiezione del film Una gioia segreta sul lavoro di Nadia Vadori-Gauthier, che danza ogni giorno per un minuto come “atto di resistenza poetica” contro le ingiustizie e l'assopimento delle coscienze.

E poi ancora Eutopia Ensemble, Francesca Zaccaria, Vallebona/Blanchut, Cordata F.O.R., Bambula Project, Marchetto/Zaccaria/Granone, Bernardini/Monti, Marta Moretto, Ceccobelli/Suarez/Anomalia Teatro, Arbalete, Body Performance Variations, Cheikh Fall/Bakh Yaye Family.

Insomma un cantiere di idee in movimento, che accoglie artisti e pubblici diversi nell'intento di rifondare i principi delle pratiche in relazione alla comunità.