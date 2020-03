Genova, l’aeroporto volta pagina L’ampliamento vale 16 milioni

Lo scalo di Genova ha un bacino potenziale di 1,6 milioni di residenti in Liguria. Ma si confronta con concorrenti grandi e agguerriti: gli aeroporti di Milano e Bergamo (Orio al Serio) e poi Nizza, Torino e Pisa. «Abbiamo 600 destinazioni – sottolinea Righi – ma pochi sono i voli diretti. A fronte di questa situazione, la nostra prima linea di sviluppo si concentra appunto sulla forte vicinanza dello scalo alla città e sulla possibilità di dare più servizi. La seconda si appunta sull’incoming del traffico crocieristico, che Nizza, ad esempio, non ha e Pisa solo in parte. Torino e Milano, viceversa, ce l’hanno ma con l’aggravio dei trasferimenti». Le linee di sviluppo descritte, chiarisce Righi, «si portano appresso la necessità ampliare l’aerostazione, realizzata nel 1986. La pista, invece, è molto lunga; è di 3 chilometri, costruita per ospitare anche i Boeing 747. Il London City Airport, ad esempio, ha una pista di soli 1,3 chilometri». Per quanto riguarda l’aerostazione, «bisogna ampliare le aree per i clienti e aumentare le attività commerciali presenti», dice Righi.

«Abbiamo affidato la progettazione - prosegue - a One Works, con un contratto da 288mila euro, che fa parte della spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari a circa 16 milioni. L’intervento relativo al terminal passeggeri prevede la realizzazione, sul lato Levante dell’aerostazione, di un nuovo fabbricato di circa 5.500 metri quadrati, su tre livelli, che si aggiungono ai 15mila attuali, nonché il restyling dell’edificio esistente, con particolare riferimento alle aree del check-in, dei controlli di sicurezza e degli imbarchi. Il progetto comprende anche la predisposizione di un nuovo impianto di smistamento bagagli e la preventiva predisposizione dei sottoservizi».

Il piano, continua Righi, «è da pochi giorni arrivato al vaglio dell’Enac, che comunque l’ha già potuto seguire in fase di preparazione. Pensiamo che ci vogliano un paio di mesi per arrivare all’approvazione. E speriamo di partire prima dell’estate col bando di gara per l’affidamento dei lavori, il cui completamento dovrebbe giungere a termine entro il 2022. Intanto abbiamo già investito un milione di euro sui lavori propedeutici all’ampliamento, che sono già iniziati».

Nel Piano nazionale aeroportuale del 2013, il Colombo è stato declassificato da scalo strategico ad aeroporto di interesse nazionale. Ora, in vista del prossimo piano dei trasporti, l’obiettivo della società di gestione è di dare allo scalo una forte caratterizzazione (come si è accennato, city airport con incoming crocieristico). Ma per farlo occorre anche migliorare il collegamento con la città tramite ferrovia e autobus. «Esiste un progetto - ricorda Righi - per unire direttamente aeroporto e ferrovia. Ma la precondizione per costruire la cabinovia di collegamento, la cui realizzazione spetta a noi, con un investimento da 9 milioni, finanziati col Decreto Genova, è la costruzione, da parte di Rfi, della nuova stazione ferroviaria degli Erzelli». Questa ha un costo di 65 milioni e, in teoria, dovrebbe essere pronta entro il 2022. I tempi , però, potrebbero allungarsi, visto che i lavori prevedono espropri e deviazioni di fasci di binari. Il servizio bus-navetta per il Colombo, intanto, è stato migliorato.