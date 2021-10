Genova lancia sul web il Trivago delle aziende per prodotti e tecnologie

Un’impresa che voglia iscriversi, prosegue la Cedro, «può farlo con lo Spid, andando sul portale; al momento della registrazione, il sistema riconosce l’azienda collegandosi al Registro imprese della Camera di commercio; devono essere anche compilati alcuni campi standard, che comprendono anche la geolocalizzazione e una descrizione della mission della realtà che si iscrive. In seguito l’impresa, sempre attraverso lo Spid, potrà aggiornare i dati. Mentre i cittadini hanno accesso libero al sito per vedere i prodotti e i progetti messi in vetrina dalle aziende. Ma il portale serve anche ai soggetti pubblici che devono sviluppare policy legate alla creazione di impresa: nella scrittura di bandi, ad esempio, possono avere una immediata mappatura delle tipologie d’imprese e dei progetti in atto».

La Vetrina, peraltro, aggiunge la Cedro, «consente al Comune di essere un facilitatore, facendo da trait d’union per gli iscritti con altri enti pubblici e altre aziende. Una funzione che si svilupperà soprattutto con la messa a punto di Nova. Questo marketplace sarà dotato di alcuni bottoni da premere che permetteranno di interloquire con i soggetti che erogano il tipo di servizi che servono all'utente. Ad esempio un finanziamento, oppure la stesura di un business plan o ancora il supporto alla registrazione di un brevetto. Ci saranno servizi a pagamento e altri gratuiti». Un percorso possibile grazie ai collegamenti tra il portale e quelli degli stakeholder che partecipano al progetto. «Nova - chiarisce la Cedro - sarà uno strumento a disposizione di chi è registrato su Vetrina imprese e aggancerà anche gli spazi di coworking a disposizione e, tramite il sito Opportunity Liguria della Regione, le aree industriali che possono essere rivalorizzate. Il passo successivo sarà mettere a disposizione, quando sia possibile, anche l’utilizzo dei laboratori degli enti pubblici e di ricerca. Attualmente sono iscritte alla Vetrina una trentina di imprese, ma siamo partiti tre mesi. Tra ottobre e novembre daremo vita ad alcuni info day per allargare sempre di più il numero delle registrazioni».

hi-tech

Innovazione in mostraNavigando nel portale Vetrina imprese, si trovano esempi interessanti di aziende che presentano prodotti hi-tech. Ad esempio Luminousbees, che ha creato droni luminosi a led per spettacoli e coreografie digitali. Si tratta di macchinari robotici in grado anche di muoversi in sciame. I titolari della società li stanno mettendo a punto in queste settimane. L'azienda produce internamente sia l'hardware che il software. Altro esempio di alta tecnologia, gli occhiali per ipovedenti e ipoudenti che “mettono a fuoco la voce” realizzati da Acoesis, uno spinoff dell'Iit. Si tratta di una tecnologia indossabile in grado di aiutare a sentire meglio la voce di una persona semplicemente rivolgendole lo sguardo.