Genova: sul nuovo ponte via ai collaudi con carichi fino a 2.500 tonnellate I test di Anas, Rina e consorzio Pergenova prevedono anche l'impiego di 4 moduli spmt per le prove sulla rampa di innesto con l'autostrada A7, e potranno durare secondo le attese fino a sei giorni

Ponte Genova, dal crollo all'ultima campata

È il primo giorno dell'attesissimo collaudo statico per il nuovo Ponte di Genova sul torrente Polcevera, 705 giorni dopo il crollo del viadotto che il 14 agosto 2018 ha causato 43 vittime. Una giornata storica di verifiche e test di carico iniziata questa mattina alle 8, con l'arrivo sul viadotto dei primi otto camion giunti dal lato di levante, sulla carreggiata a sud. I mezzi pesanti hanno poi fatto una serie di manovre sulla nuova struttura, replicate nel corso della giornata.

Schierati 56 autoarticolati da 44 tonnellate

Intorno alle 18 il momento clou delle prove sul campo: il transito di tutti e 56 gli autoarticolati da 44 tonnellate l'uno coinvolti nelle prove, posizionati a varie distanze suddivisi in gruppi di 4. Il nuovo ponte è stato così caricato con circa 2.500 tonnellate di peso complessivo. Oltre ai 54 autoarticolati, i test prevedono l'impiego di 4 moduli spmt (Self-propelled modular transporter, un veicolo piattaforma con un'ampia serie di ruote) per le prove sulla rampa di innesto con l'autostrada A7 e potranno durare secondo le attese fino a sei giorni.

In programma prove di assestamento e di frenatura

Le procedure del collaudo del nuovo ponte erano iniziate questa mattina con le prime operazioni della cosiddetta “fase zero” delle prove in agenda, incentrata su operazioni di assestamento del viadotto. Nel corso della giornata, secondo il programma dei test fornito dalla struttura commissariale, i mezzi hanno transitato sulla struttura in formazione serrata a marcia lenta per permettere l'assestamento strutturale dell'impalcato. A seguire si è svolta una prova a torsione con alcuni mezzi che hanno percorso la carreggiata nord e la carreggiata sud e infine una prova di frenatura con alcuni mezzi in frenata contemporaneamente in un punto definito. L'intero collaudo viene seguito dai tecnici di Anas, con Rina (ente certificatore) e il consorzio Pergenova.