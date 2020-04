Genova, la posa dell’ultima campata del nuovo ponte Il ponte di Genova taglia un traguardo simbolico, meno di due anni dopo il crollo del Ferragosto 2018. Stamane viene infatti ultimata l’ultima campata dell’infrastruttura che ricucirà la ferita di Genova.

Le diciotto pile del nuovo ponte per Genova sono state illuminate lunedì sera con il tricolore alla vigilia della posa in opera dell'ultima parte di impalcato alla presenza del presidente del Consiglio Giuseppe Conte e del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Il tricolore riunisce simbolicamente la Val Polcevera tagliata in due dal crollo del ponte Morandi e 'ricuce' lo strappo subito da Genova. «L'Italia s'è desta, benvenuto ponte di Genova», scrive il governatore Giovanni Toti.