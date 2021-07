Genova prepara il nuovo waterfront

«Le nuove architetture saranno sollevate da terra, dove ci saranno funzioni permeabili se non addirittura pubbliche. L'altezza dei nuovi edifici non supererà quella della passeggiata, in modo tale che la città mantenga la sua vista sul mare. Previsto un solo elemento emergente in dialogo con la nuova Torre Piloti».

Un progetto che racconta per immagini il concetto di “rammendo urbano”, dove si riconnettono Levante e Ponente, Corso Italia e il Porto Antico, risolvendo la cesura tra città e acqua, causata dallo sviluppo portuale del dopoguerra.

«Il mare si riprende la sua rivincita – commenta Paolo Brescia, partner dello studio OBR - nel delicatissimo confine tra terra e mare, si toglie piuttosto che aggiungere, e si trasforma ciò che prima era il retro del porto in un nuovo fronte della città sul mare».

Il progetto del Waterfront di Levante prevede 5 lotti funzionali che insieme propongono una mixitè sociale e al contempo sostenibile per ilmercato, aggregando molteplici attività durante tutto l'arco dell'anno. Nel Lotto 1 sarà restituito alla città il Palasport (oggi inagibile) omologato CONI, come anticipato, per ospitare la serie A di tutti gli sport indoor e accogliere grandi eventi, spettacoli e concerti, con un distretto commerciale tematico al piano terra aperto alla città. Grazie ad un profondo consolidamento strutturale, il progetto recupera la struttura radiocentrica preesistente, riportandola alla sua originaria configurazione. Nel Lotto 2 è previsto lo studentato e residence-hotel (8.900 mq). Sviluppato in un corpo di fabbrica in linea parallelamente al Padiglione B e con orientamento est-ovest, presenta le estremità aperte verso Levante e Ponente.

Per ridurre l'impatto visivo dalla città, l'edificio ha un'altezza massima non superiore a 23 metri. Ancora, il Lotto 3 ospita le residenze con gli spazi comuni (15.500 mq) che sono articolate in due corpi di fabbrica paralleli con orientamento nord sud, i quali definiscono una corte interna aperta e passante, consentendo l'apertura della vista dal Parco urbano verso mare. L'altezza è contenuta sotto i 26 metri, definendo uno stretto rapporto con il mare, grazie ai generosi terrazzi panoramici, logge e spazi aperti prominenti sul nuovo canale animato dai posti barca prospicenti le abitazioni.