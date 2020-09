Genova in prima linea contro la fuga di cervelli all’estero

La conduzione della kermesse è affidata alla presentatrice televisiva Victoria Cabello. E saranno sette i relatori pronti a condividere le loro storie e le analisi sulle best practices da importare nel nostro Paese.

Prenderanno parte all’evento Vincenzo Novari, ceo del Comitato organizzativo delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Veronica Squinzi, ceo & global development director di Mapei; il regista Gabriele Muccino; Roberto Bernabò, vicedirettore del Sole 24 Ore; Margherita Pagani, ceo di Impacton; Paolo Basilico, fondatore di Samhita Investments e Benedetta Arese Lucini, ceo e co-founder di Oval Money.

We’re back, sottolineano gli organizzatori, «sarà una giornata d’ispirazione, motivazione, incontro, formazione e networking, in cui i giovani potranno ascoltare i racconti di chi, credendo nell'Italia, ce l'ha fatta».

L’evento è realizzato con il supporto di Banca Passadore. «Siamo convinti - dicono i vertici dell’istituto di credito genovese - che queste occasioni d’incontro possano essere utili a stimolare la riflessione su come fermare l’emorragia di talenti che continua a interessare il nostro Paese e far sì che cominci un flusso migratorio contrario, che riporti in Italia i nostri giovani».Hanno collaborato e sostenuto la realizzazione dell’evento anche altri partner, tra i quali Erg e Rimorchiatori Riuniti.