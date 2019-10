Genova, sì della Camera alla mozione per realizzare la Gronda Approvata dall'Assemblea di Montecitorio con 271 voti a favore, 224 contrari e sei astensioni

Sì dell'Aula della Camera alla mozione di maggioranza sulla realizzazione della "Gronda di Genova". Il governo è impegnato «ad avviare i lavori per la realizzazione dell'opera secondo soluzioni condivise, mantenendo aperto un confronto con tutti gli interessati e le forze politiche, avendo come imperativi categorici la sicurezza delle infrastrutture, il miglioramento della viabilità complessiva e la funzionalità dell'opera rispetto alle esigenze di rilancio del sistema produttivo e portuale del territorio secondo modalità ecocompatibili».

La mozione di maggioranza è stata approvata dall'Assemblea di Montecitorio con 271 voti a favore, 224 contrari e sei astensioni. Tutte respinte, invece, tutte le altre mozioni sullo stesso tema presentate dalle opposizioni.

La Gronda di Genova «la aspettiamo da quindici anni, speriamo che il nuovo ministro firmi senza nessun indugio». Questo l'auspicio formulato dal governatore della Liguria Giovanni Toti. «Sulla Gronda si è parlato fin troppo. Ne abbiamo bisogno, ma è un'opera che temiamo troppe volte sia stata usata come strumento politico per affermare tesi sostenute in campagne elettorali. Non vorremmo che le infrastrutture fossero utilizzate per usi impropri. Un'infrastruttura serve o non serve. Se serve si deve fare, se non serve non si deve fare. Il resto è coreografia di cui non abbiamo bisogno», ha dichiarato il presidente di Ance Genova Filippo Delle Piane.