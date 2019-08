Genova a un anno dal Morandi: vogliamo solo normalità

LEGGI/Senza il Morandi a rischio il 15% del Pil

Dati dell’Osservatorio statistico dei Consulenti del lavoro di Genova hanno rilevato che il crollo del Morandi ha prodotto l’equivalente di 422 milioni di euro di danni alle aziende del territorio, con 95 milioni di euro sulla spalle delle sole imprese del settore trasporti. Eppure una risposta ci sarebbe stata, anche a livello infrastrutturale. Un po’ di sollievo è arrivato a fine marzo con l’apertura di una nuova rampa che collega l’uscita dell’autostrada A10 e la strada a mare Guido Rossa, il nastro di asfalto che ha finito per assorbire buona parte del traffico che correva sul Morandi.

«Rispetto a un anno fa qualcosa è migliorato - ammette Rossi - hanno creato una viabilità che non c’era. Con un nuovo Morandi si starebbe bene. Ma, appunto, non c’è ancora. E tutto il traffico passa per la città». Rossi non nasconde la sua rabbia, come addetto ai lavori e cittadino, di fronte alla lentezza che ha sempre accompagnato qualsiasi rinnovamento della viabilità cittadina. «Ci è voluta una tragedia -si sfoga - Perché facessero qualcosa per migliorare la situazione. Ma non basta».

Quel “non basta” si sente spesso a Genova, parlando con cittadini e aziende esasperate dai disagi di ordinanza per spostarsi. La soluzione, almeno per le seconde, è facile da individuare: l’ormai celebre Gronda, il tracciato di 72 chilometri che dovrebbe saldare le autostrade A26 e A7, smaltendo il traffico concentrato sulla A10. L’opera è in stand by dopo l’ultimo veto del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, in attesa di un’analisi costi-benefici e della revoca della concessione ad Autostrade per l’Italia. «Ma a noi serve - ribatte Rossi - È impossibile che tutto si scarichi solo su una direttrice».

«C’è troppo nervosismo, la gente è esasperata»

L'irritazione da «addetto ai lavori» di Fabio non è rara fra i concittadini. . Luca Mesiti fa il rappresentante per un’azienda di sanitari e macina quotidianamente chilometri, scontrandosi su code e cambi di percorso fra Liguria, Piemonte e la sua città, Genova. Lui e la moglie hanno rinunciato (felicemente) all’auto di proprietà nella propria vita privata, ma nel lavoro gli è indispensabile. «Dal punto di vista della viabilità è stato un choc - spiega - Ci sono stati dei progressi ma la situazione resta esasperante. Lo si vede dal nervosismo e dalla quantità di infrazioni che la gente commette per strada».