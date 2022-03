Genovese vende per 200 milioni il suo 25% in Prima Assicurazioni

I punti chiave Il faro della Procura

Il riassetto proprietario

La catena di controllo

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Alberto Genovese cede le sue quote in Prima Assicurazioni, leader nelle polizze online in Italia. A comprarle è uno degli altri soci di Prima, Teodoro D’Ambrosio, che nell’operazione verrà finanziato dal fondo di debito di Carlyle. Genovese incasserà circa 200 milioni di euro.

Il faro della Procura

Sul tavolo c'è un 25%, indiretto, che fa capo all'imprenditore, incarcerato nel novembre del 2020 con l'accusa di violenza sessuale. L'operazione, che ha avuto come advisor Vitale, è stata molto complicata in questi mesi...