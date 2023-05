Gens Aurea, il mercato dell’oro si rafforza nel centro Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato dell’oro si rafforza nel centro Italia, e in particolare nel Lazio. È quanto rileva l’azienda Gens Aurea. Più in generale il centro-sud conta oltre 80 punti vendita e nel 2022 l’azienda ha ampliato la presenza con 6 nuovi negozi. Per il 2023 Gens Aurea ha in programma l’apertura di nuove sedi sia su strada che nei centri commerciali, oltre a un progetto di rebranding dei negozi. Il primo negozio nel Lazio è stato aperto nel 2003 e oggi l’area conta oltre 50 store, rappresentando il territorio più importante per il marchio Orocash.

Gens Aurea è la società leader nel settore della compravendita di articoli di gioielleria e preziosi e operatore professionale in oro autorizzato da Banca d’Italia. È presente sul mercato dal 1999. È presente in molti paesi europei con i suoi brand: OroCash, Luxury Zone, Alfieri & St.John, OroCaja (Spagna), SuperEfectivo (Spagna), OuroCaixa (Portogallo), Pegno Sicuro e l’ultimo nato Aurea Invest, cioè oro da investimento. Il 2022 è stato chiuso con 203 milioni di ricavi, con una crescita esponenziale in un mercato che continua ad espandersi. L’Ebitda è cresciuto del 42%.

In 23 anni di attività l’azienda ha consolidato la propria presenza su tutto il territorio nazionale ed europeo, con oltre 400 punti vendita diretti e franchising dislocati tra Italia, Svizzera, Spagna e Portogallo. Il motivo di questa espansione in questo tipo di settore è connesso alla cultura del sud Europa e più ancora del centro-sud del nostro Paese, dove i regali o le eredità in oro fanno ancora parte della tradizione familiare. L’attività di Orocash permette di comprare gioielli usati, più economici rispetto a quelli nuovi, o vendere i propri gioielli per avere una liquidità immediatamente disponibile per i propri progetti. Spiegano in vertici dell’azienda che è un mercato aperto alle nuove generazioni, che spesso cercano denaro per appagare uno stile di vita oneroso, specialmente nelle grandi città, ma anche per realizzare i primi investimenti nelle proprie attività. Questa tendenza vale in Italia come in Spagna e in Portogallo, meno nel Nord Europa.

«La nascita del nuovo brand Aurea Invest rappresenta un importante passo nel percorso di sviluppo e di crescita di Gens Aurea. L’e-commerce rappresenta un nuovo punto di forza e un modo per essere sempre più in sintonia con le nuove abitudini di acquisto dei nostri clienti. In questi tempi di incertezza economica e politica globale l’oro si conferma un importante bene rifugio e tra i nostri clienti vediamo una quota sempre maggiore di giovani che vendono oro ereditato per finanziare i loro progetti o che acquistano gioielli di seconda mano in linea con le nuove abitudini di consumo già ben consolidate in altri settori», commenta l’ad Fabio Godano. Tra i punti di orgoglio dell’azienda c’è infatti la valorizzazione dell’economia circolare.