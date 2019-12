Gualtieri: Lega vuole uscita da euro, nemica dell’Italia

«C'è clausola flessibilità in ristrutturazioni»

Gualtieri ha ricordato che «la sub aggregazione (delle single limb cacs, ndr) è una clausola che consente un’opportuna flessibilità nei casi di ristrutturazione del debito, che resta una possibilità remota e non automatica. Quando questa circostanza avviene è importante esista una flessibilità e quindi un voto differenziato per tutelare tipologie di risparmiatori da comportamenti squilibrati».

Gentiloni: non c'è ancora una “roadmap” per garanzia depositi

Dopo una notte di negoziati il neo commissario agli affari economici, Paolo Gentiloni ha detto che la discussione sull’Edis, cioè lo schema comune di garanzia dei depositi, ultimo pilastro dell'Unione bancaria, «non sarà facile, la discussione di ieri ha mostrato le differenze tra i Paesi», ma «è un inizio, ed è rilevante che queste porte che sembravano chiuse un paio di anni fa ora sono state riaperte».

Il commissario: non solo Italia, anche altri hanno discusso

«C'è stata una discussione che ha coinvolto diversi Paesi su aspetti secondari, legali, la Commissione non è protagonista perché non firma il Trattato ma abbiamo visto una discussione dove almeno 5-6 Paesi avevano opinioni diverse, non c'è stato un processo legato ad un solo

Paese» ha aggiunto Gentiloni rispondendo a chi gli chiedeva se l’Italia avesse combattuto da sola la sua battaglia sul Mes. «Come vi ho sempre detto nessun Paese ha nulla da rischiare da questo nuovo meccanismo di backstop, tantomeno l'Italia», ha spiegato.

Gualtieri: difesi interessi Roma, evitato isolamento

«Sono molto soddisfatto dell'esito dell'Eurogruppo, si trattava di un passaggio molto importante, complesso, delicato, occorreva tenere conto delle prerogative parlamentari italiane, e sostenere e difendere gli interessi nazionali», evitando «l’isolamento del Paese e di dare messaggi sbagliati sull’impegno dell'Italia in Ue. Penso siamo riusciti a farlo in modo efficace» ha detto il ministro dell’Economia. In nottata, al termine dell’Eurogruppo Gualtieri veva spiegato che sul Mes «è stato definito un accordo di principio che dovrà essere finalizzato in linea con le procedure nazionali». Tre gli obiettivi raggiunti: «la possibilità di una subaggregazione dei titoli» (nell'ambito delle clausole Cacs, ndr), le ipotesi di «condizionalità sul backstop» e «l’eliminazione dalla roadmap a riferimenti al trattamento prudenziale dei titoli sovrani». «Io sono fiducioso - aveva aggiunto - che su questa base sia possibile raggiungere un consenso nella maggioranza perché complessivamente è una situazione migliore di quella di partenza».

