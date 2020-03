Gentiloni: «Contro la crisi ora Covidbond, prestiti Mes e fondi ai disoccupati»

Il debito italiano è sostenibile. Lo dicono i mercati, oltre a dirlo la Commissione europea. Tutti i paesi avranno conseguenze economiche sui loro conti pubblici dalla crisi che stiamo attraversando. Credo che siamo tutti consapevoli della necessità nel medio termine di mettere la curva del debito italiano su una traiettoria gradualmente discendente, ma siamo tutti consapevoli - e lo sono chiaramente anche i mercati oltre alla Commissione europea - che questo è il momento di rispondere all'emergenza e di utilizzare le risorse pubbliche in modo intelligente e mirato per far fronte a questa crisi.

Da giorni Lei insiste sulle differenze con la crisi del 2008.

La crisi attuale non ha origini finanziarie. L'origine e la natura di questa crisi non vanno confuse con quelle di 10-12 anni fa. Per questo le risposte non possono, o meglio, non dovrebbero scaturire dalle visioni e dalle divisioni di questi ultimi dieci anni. Dobbiamo accelerare la consapevolezza che siamo di fronte a una crisi comune che riguarda tutti, e non a una crisi asimmetrica in cui gli strumenti utilizzati nel 2008-203 sono esaustivi di quello che si deve mettere oggi in campo. La crisi è senza precedenti e quindi non ci si può limitare agli strumenti usati in passato.

La settimana entrante i ministri delle Finanze valuteranno nuovamente la situazione economica. Quali sono le opzioni sul tavolo?

Vi stanno lavorando il Meccanismo europeo di Stabilità, la Banca europea degli investimenti, oltre che la Commissione e la Banca centrale europea. Sul tavolo abbiamo molte opzioni, delle quali si discute in questi giorni con continue consultazioni con i ministri delle Finanze in vista delle prossime riunioni. Strumenti legati al Mes possono essere quelli delle linee di credito speciali. Queste linee di credito sono soggette in condizioni normali a delle condizionalità che difficilmente i paesi coinvolti sono disposti ad accettare. La discussione sulla possibilità di modificare queste condizionalità è aperta. Ci sono poi altre ipotesi, che coinvolgono in parte anche il Mes.