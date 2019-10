Gentiloni: «Sì all’uso delle finanze pubbliche per le economie in crisi» Il commissario designato agli Affari economici relaziona a Bruxelles sulle linee guida della sua politica: «Farò uso delle flessibilità quando necessarie, per ottenere una fiscal stance appropriata» dal nostro corrispondente Beda Romano

Paolo Gentiloni: ecco il profilo del nuovo commissario europeo

BRUXELLES – Pur fedele al ruolo delle regole di bilancio nella riduzione dei debiti dei paesi membri, Paolo Gentiloni ha messo l’accento in una attesa audizione parlamentare sull’importanza delle finanze pubbliche per stabilizzare le economie in difficoltà. Ai deputati che lo interpellavano in vista della sua conferma a commissario agli affari economici, l’ex premier ha comunque assicurato che valuterà il prossimo bilancio italiano nello stesso modo in cui valuterà quello degli altri paesi.

Italia come gli altri Paesi Ue

«Darò alla bozza di bilancio italiano, attesa tra 12 giorni qui a Bruxelles, esattamente la stessa attenzione, lo stesso atteggiamento di dialogo e la stessa serietà che applicherò alle altre Finanziarie», ha affermato mercoledì 3 ottobre l’ex premier, rispondendo alle domande del deputato popolare tedesco Markus Ferber. «Voglio essere chiaro su questo punto. Non sarò nel collegio dei commissari il rappresentante di un singolo governo, ma sarò semplicemente commissario europeo».

Le prossime previsioni

In questo senso, Gentiloni ha aggiunto che le prossime previsioni economiche della Commissione, previste il 7 novembre, «ci diranno se la crescita è destinata a riprendersi o se invece il rallentamento è destinato a durare. Questo sarà molto importante perché permetterà alla Commissione di indicare la posizione di bilancio (fiscal stance, ndr) per il prossimo futuro». La presa di posizione giunge mentre in Europa si dibatte se e come aumentare la spesa statale per aiutare l’economia.

Più in generale, l’ex premier ha sottilineato l’importanza di usare le finanze pubbliche per stabilizzare le economie in difficoltà. Ha spiegato che da commissario il suo obiettivo sarà di perseguire «politiche di bilancio più coordinate tra loro, tenuto conto delle ovvie differenze nazionali, con una attenzione particolare agli investimenti».

Patto di stabilità da semplificare

L’uomo politico ha fatto propria la posizione comunitaria secondo la quale i paesi con margini di bilancio dovrebbero aumentare la spesa pubblica. Sempre su questo fronte, Gentiloni si è detto favorevole a una semplificazione del Patto di Stabilità (una valutazione di due regolamenti deve essere compiuta entro la fine dell'anno). Si è detto d’accordo con la tesi del Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche (Fiscal Board, in inglese) secondo il quale «il Patto dovrebbe essere più semplice, permettere politiche anti-cicliche, ed essere più facilmente applicabile».