Gentiloni: «Non è un lieto fine, Brexit monito contro nazionalismi». Made in Italy, salvo mercato da 25 miliardi

De Castro: salva libertà di circolazione di persone, beni e servizi

«Il precipizio di un'uscita del Regno Unito dall'Unione senza accordo è stato scongiurato, anche se la Brexit rimane un errore di cui presto gli amici inglesi si renderanno conto». Così Paolo De Castro, relatore sulle future relazioni commerciali tra Unione europea e Regno Unito per il Gruppo dei Socialisti e Democratici, commenta l'accordo siglato dopo mesi di difficili negoziati e incomprensioni.

«La libertà di circolazione di persone, beni, servizi e capitali continuerà a esistere, e le merci italiane ed europee potranno continuare a essere esportate nel Regno Unito senza alcun dazio. Il tutto, nel rispetto da parte di entrambe le sponde della Manica dei più alti standard sociali e ambientali. Ora - prosegue De Castro - la palla passa al Parlamento europeo che si prenderà il tempo necessario per garantire un appropriato scrutinio democratico dell'accordo prima che possa entrare ufficialmente in vigore».

«L’Unione europea - conclude l'eurodeputato PD - ha dato prova della sua forza, grazie all'unita tra il Parlamento europeo e i 27 Stati membri e al pieno supporto al nostro capo-negoziatore, Michel Barnier: il suo lavoro e la sua perseveranza hanno permesso di raggiungere questo risultato fondamentale per i nostri cittadini e le nostre imprese».

Scordamaglia: per Filiera Italia salvo un mercato da 25 miliardi

Importanti le ricadute economiche. Infatti, Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, ricorda che la Gran Bretagna rappresenta «un mercato che vale circa 25 miliardi di euro di esportazioni italiane di cui 3,4 miliardi solo di export alimentare». L'Inghilterra, infatti, per le esportazioni alimentari del nostro paese è il quarto mercato di sbocco. «Aver evitato dazi medi del 3% che per alcuni prodotti alimentari potevano raggiungere anche il 30% - prosegue Scordamaglia - è una vittoria per entrambe le parti». “Adesso vanno definiti i dettagli conseguenti anche all'applicazione del level playing field” sottolinea il consigliere delegato riferendosi al rispetto della normativa comunitaria da parte del Regno Unito che così potrà continuare ad esportare anche i suoi prodotti nel mercato Ue, già autorizzati la stragrande maggioranza di impianti inglesi e viceversa. A questo proposito Filiera Italia lancia un alert sottolineando che servirà particolare attenzione nel caso in cui il Regno Unito decidesse di chiudere accordi bilaterali con paesi come gli Stati Uniti “Dobbiamo essere certi che quel paese non diventi un punto di ingresso per prodotti di Italian Sounding e non a norma europea - conclude Scordamaglia - principio che l'accordo di partenariato vieterebbe ma come spesso accade il diavolo si nasconde nei dettagli”.



Assolatte: Regno unito mercato chiave

«Aspettavamo questo momento da tempo e abbiamo insistito in ogni sede per il raggiungimento dell'intesa» sottolinea Paolo Zanetti, presidente di Assolatte, a commento dell'annuncio dell'accordo sulla Brexit appena raggiunto. Il Regno Unito è un mercato chiave per il settore lattiero caseario nazionale, segnala Assolatte, ed è la terza destinazione per i formaggi italiani. Un mercato che assorbe (dati 2019) oltre 40 mila tonnellate di formaggi per un valore di 284 milioni di euro. «Eravamo molto preoccupati per un'ipotesi di hard Brexit, che avrebbe portato con sé dazi e quote per l'export - prosegue Zanetti -. Vedremo ora nel dettaglio i contenuti dell'accordo e il capitolo dedicato alla tutela delle nostre Dop, ma il solo fatto di aver messo la parola fine ad un confronto durato tanti mesi è di per sé un ottimo risultato».