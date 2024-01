Gentiloni non si candiderà al Parlamento europeo, ma tornerà in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

«No, non mi candiderò al Parlamento europeo». È la risposta del commissario Ue per gli affari economici Paolo Gentiloni a chi gli chiedeva se parteciperà alle elezioni di giugno. Quanto al suo futuro, Gentiloni ha aggiunto: «La mia intenzione è tornare in Italia», scherzando poi sul fatto che «non andrà mai in pensione».

Schlein: Gentiloni darà sempre contributo, il Pd è casa sua

Commenta la segretaria del Pd Elly Schlein : «Con Gentiloni ci sentiamo sempre, lui va sempre ringraziato. Darà sempre un contributo alla politica estera ed italiana, il Pd sarà sempre casa sua. In questi anni grazie al lavoro di Gentiloni abbiamo messo in campo il più grande piano della storia il Next generation Eu che il gruppo di Meloni non votò».

Gentiloni: spero problema Italia su Mes si possa risolvere

«C’è una posizione italiana specifica sul Mes perché il Parlamento ha votato di non supportare l’emendamento del Mes permettendo il backstop per le crisi bancarie. Spero che questo problema si possa risolvere in futuro» ha detto il commissario europeo agli Affari economici Paolo Gentiloni in audizione in commissione Econ al Parlamento europeo.

Quanto al dopo Next Generation Eu Gentiloni ha detto: «Penso che sarà uno degli argomenti principali da discutere nei prossimi mesi, probabilmente dopo le elezioni. Inizieremo una discussione anche domani con Mario Draghi al seminario della Commissione europea: la competitività sarà uno dei temi dei prossimi mesi e anni».