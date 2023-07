Gentiloni: su quarta rata Pnrr valutazione più veloce possibile

2' di lettura

BRUXELLES – La Commissione europea ha spiegato oggi, giovedì 13 luglio, che sta lavorando alacremente sulle proposte di modifica della quarta rata del piano nazionale di ripresa e resilienza che il governo italiano ha presentato nei giorni scorsi, in modo da dare una sua valutazione il più velocemente possibile. Intanto i ministri delle Finanze della zona euro hanno ribadito che è giunto il momento di avere politiche di bilancio più restrittive, anche per contribuire a ridurre l'inflazione.

«Il paese ha chiesto di modificare 10 dei 27 obiettivi e ora stiamo esaminando questa richiesta – ha spiegato il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni –. Lo facciamo nel più breve tempo possibile e daremo una risposta al governo. In seguito, nelle prossime settimane, arriverà la richiesta formale vera e propria dell'Italia per la quarta rata di pagamenti e a quel punto scatteranno i due mesi di valutazione” della Commissione europea (si veda Il Sole/24 Ore di ieri).

L'ex premier ha notato che le modifiche proposte da Roma sono di sostanza e che ci vorrà tempo per verificare “condizioni e argomenti”. Quanto alla terza rata del PNRR, oggetto di lunghi negoziati tra Roma e Bruxelles, Paolo Gentiloni ha ribadito che un esborso avverrà “prossimamente”. Dal canto suo, il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis ha esortato a non rallentare i lavori di attuazione del PNRR per via dell'inserimento nel piano di un capitolo ambientale (il RePowerEU).

Normalizzazione delle politiche di bilancio

Riuniti qui a Bruxelles per una due-giorni di riunioni, i ministri delle Finanze della zona euro hanno approvato una consueta dichiarazione di orientamento delle politiche di bilancio. Si legge nel testo che “è giustificato un consolidamento di bilancio determinato, graduale e realistico”, dopo anni di espansione della spesa. “Eviteremo – promettono i ministri - misure permanenti di aumento del deficit per facilitare una riduzione duratura del deficit e del debito”.