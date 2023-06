Gentiloni in rappresentanza della Commissione Ue

Unica presenza certa a livello Ue ai funerali di Stato di Silvio Berlusconi, per quattro volte presidente del Consiglio e per due parlamentare europeo, è quella del commissario all’Economia, Paolo Gentiloni. È un ex ministro degli Esteri ed ex presidente del Consiglio, ma stamani è stato chiarito che domani rappresenterà la Commissione ai funerali di Stato, per decisione di Ursula von der Leyen, che è impegnata in una missione di più giorni in America Latina.



