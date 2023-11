Gentiloni: senza accordo su nuovo Patto si torna a quello precedente

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Se si raggiunge un accordo sulle nuove regole fiscali ci sarà un assestamento tra la fase attuale e la fase successiva, se non si raggiunge un accordo sulle nuove regole tornano in vigore quelle precedenti». Lo ha detto il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni arrivando alla riunione dell’Eurogruppo. Sulla trattativa per riformare il Patto di stabilità, ha avvertito, «il tempo non è illimitato».

Sulle prospettive macroeconomiche dell’area euro, Gentiloni ha detto: «Ci sono notizie buone e notizie meno buone: tra le prime l’inflazione al più basso livello da due anni (2,9% a ottobre – ndr) e la resilienza del mercato del lavoro, tra le seconde la leggera contrazione dell’attività economica nel terzo trimestre». Il commissario all’Economia ha precisato come sia «presto per capire che tipo di atterraggio avrà l’economia: per ora è chiaro che abbiamo evitato una recessione, tuttavia abbiamo dati che indicano una crescita molto, molto bassa: sappiamo che l’anno prossimo ci sarà una ripresa, ma quanto velocemente passeremo da una fase di contrazione alla ripresa della crescita è molto presto dire».

Donohoe: inflazione finalmente in calo, ma ancora molto lavoro da fare

Nell’Eurogruppo di oggi «inizieremo la nostra discussione con la situazione economica all’interno dell’area dell’euro. Esamineremo i segnali che indicano che stiamo iniziando a vedere un calo dell’inflazione, il che ovviamente è positivo, ma abbiamo ancora molto lavoro da fare”. Lo dice il presidente dell’Eurogruppo Paschal Donohoe, a margine della riunione odierna a Bruxelles. «Dobbiamo abbassare l’inflazione per non rimanere poveri più a lungo, cosa che non vogliamo che accada», aggiunge. «Discuteremo anche del punto in cui siamo riguardo alla crescita e all’occupazione all’interno dell’area dell’euro - prosegue - che, nonostante le numerose sfide che stiamo affrontando, continua a reggere, con più persone che lavorano in Europa di quante non abbiamo mai avuto prima», conclude.

La presidenza di turno spagnola: per il Patto proporremo una “zona di atterraggio”

Sulla riforma del Patto di stabilità si è espressa oggi anche la presidenza spagnola di turno questo semestre, che si appresta a presentare ai ministri delle Finanze dell’Ue una «proposta di zona di atterraggio». È «chiaro» che la riforma, spiega la ministra dell’Economia spagnola Nadia Calviño a Bruxelles a margine dell’Eurogruppo, è «un dossier estremamente complesso, in cui ci sono punti di partenza e situazioni molto diverse tra i vari Stati membri, ma abbiamo fatto molti progressi sotto la presidenza spagnola. Abbiamo fatto progressi e abbiamo intensificato questo lavoro nelle ultime settimane ed è per questo che ci accingiamo a presentare ai ministri delle Finanze una proposta per una pista o un terreno di atterraggio, che possa fungere da base per raggiungere un accordo politico equilibrato e che ci permetta di portare a termine i lavori sui testi legislativi».

«La presidenza spagnola ha lavorato, fin dal primo momento - continua la ministra - con grande ambizione e ha promosso l’intero processo di dialogo e negoziazione, perché ci sembra essenziale raggiungere quanto prima un accordo generale qui, in seno al Consiglio, e che possiamo avere al più presto un nuovo quadro di regole fiscali che risponda alla realtà attuale, che consenta e risponda anche alle esigenze dei diversi Paesi». Serve, aggiunge, «un testo equilibrato, che ci permetta di avere una sostenibilità fiscale e finanziaria, con credibili percorsi di riduzione del deficit e del debito e che, allo stesso tempo, promuova la crescita economica e la creazione di occupazione, che consenta gli ingenti investimenti necessari per riuscire nella doppia transizione verde e digitale e rispondere al resto delle priorità e dei beni pubblici europei, nonché per tutelare della sicurezza dell’intera Unione», conclude.