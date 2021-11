Ascolta la versione audio dell'articolo

La vera eleganza, si sa, è senza tempo. Per questo Il Sole 24 Ore propone in edicola per un mese da martedì 30 novembre a 12,90€ la nuova edizione di un grande classico dell'eleganza maschile, diventato un long seller nel suo genere: “Il Nuovo Gentleman. Il manuale dello stile e dell'eleganza senza tempo” di Bernhard Roetzel.

Oltre 700 illustrazioni aiutano nella scelta del vestiario, dall'abito alle calzature, e rendono questo volume un indispensabile compagno per coloro che desiderano affidarsi a un indiscutibile buon gusto. Dallo stile della barba alla scelta della camicia passando per il giusto taglio di capelli e la cravatta fino alla scelta degli accessori come le scarpe e il cappello. In questa nuova edizione del manuale “lo stile classico de Il Gentleman non ha subìto modifiche significative negli ultimi anni – spiega l'autore nell'introduzione - Forse, l'unico cambiamento avvenuto è che oggi lo stile classico è più richiesto di una volta e forse più popolare che mai”.

Il libro rivela i segreti delle icone dello stile maschile, dell’arte di abbinare motivi e materiali classici, tessuti e colori, ed è ricco di suggerimenti, curiosità, aneddoti e indirizzi utili. Avventurarsi fra queste pagine vuol dire anche compiere un viaggio attraverso secoli di eleganza maschile, per scoprire i grandi, intramontabili classici, ma anche le nuove tendenze e le novità degli ultimi anni.