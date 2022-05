Geolocalizzazione e sconti ai viaggiatori: il Sicilian Wine Tour promuove l’enoturismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conoscere in anticipo le cantine di qualità, raggiungerle, partecipare a degustazioni e avere anche uno sconto sugli acquisti fatti. Alla base la tecnologia che consente il tutto grazie a un codice e alla geolocalizzazione delle cantine.

L'iniziativa si chiama Sicilian Wine Tour ed è il frutto dell'accordo siglato tra la società di noleggio auto Italy Car Rent e il giornale on line Cronache di Gusto fondato nel 2007 e diretto da Fabrizio Carrera. Iniziativa che punta dunque alla valorizzazione dell’enoturismo e sarà presentata nei prossimi giorni a Palermo.

Da una parte dunque i contenuti giornalistici ed editoriali di una testata che all'informazione quotidiana molto verticalizzata su ristorazione e Horeca è affianca l'organizzatore di vari eventi e iniziative che hanno come obiettivo la promozione turistica in chiave enogastronomica oltre ad essere ideatore di concorsi enologici, premi e altre iniziative che valorizzano il comparto. Dall’altro i servizi e la clientela di una società di autonoleggio nata una decina di anni fa su iniziativa di Federica (che oggi ne è l’amministratore unico) e Vincenzo Caravello e che oggi può contare mediamente su 1.800 auto in circolazione in Sicilia dove è presente negli aeroporti di Catania e Palermo. «Per noi – dice Manlio Monterosso, direttore operativo di Italy Car Rent – è un test molto importante non solo perché ci permette di contribuire alla promozione del territorio ma anche per i servizi che riusciamo a garantire ai nostri clienti. È un esperimento che contiamo l’anno prossimo di replicare in Sardegna dove siamo presenti negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero». Come funziona? Chiunque noleggerà un’auto presso gli aeroporti di Palermo e Catania tra maggio e dicembre 2022 potrà, attraverso un codice, visualizzare su telefonino o tablet una mappa della Sicilia con un circuito di cantine di alta qualità sparso tra quasi tutte le province dell'Isola con tanto di indicazioni stradali e coordinate Gps. Il viaggiatore che si recherà in una di queste cantine potrà beneficiare di uno sconto del 25% sulle degustazioni e del 20% sull'acquisto del vino comunicando la targa del veicolo noleggiato. «I turisti sensibili al tema dell'esperienza enogastronomica sono in forte crescita al Sud e in Sicilia in particolare – spiega Fabrizio Carrera –. Quest'iniziativa può essere un modo per avvicinare sempre più turisti dal target medio-alto o alto e basta - come spesso sono i clienti di società di noleggio auto - al mondo del vino di qualità. E la Sicilia, grazie ai tanti territori del vino, ha tantissime carte da giocare». È anche questo un modo, per Cronache di Gusto, di mettere al servizio della promozione del territorio il patrimonio di relazioni e informazioni accumulato in questi anni grazie agli eventi organizzati tra cui Taormina Gourmet, il premio Best in Sicily e il concorso enologico Sud Top Wine.