GeoPost/DPDgroup accelera ulteriormente la crescita nel 2021 con performance operative da record

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

GeoPost/DPDgroup ha annunciato risultati annuali da record, con un aumento del 14,8% dei ricavi, oltre 2 miliardi di colli consegnati in tutto il mondo e un utile operativo che per la prima volta nella sua storia supera il miliardo di euro.

In un contesto ancora sotto gli effetti della crisi sanitaria globale, a sua volta motore della forte dinamica di crescita dell’e-commerce, GeoPost/DPDgroup ha impegnato tutte le sue risorse per sostenere il rimbalzo dell’attività economica in tutto il mondo.

Loading...

Nel 2021 l’azienda ha lanciato il piano strategico “Together & Beyond”, con l’obiettivo di rendere GeoPost/DPDgroup il riferimento internazionale nella consegna sostenibile e uno dei principali promotori dell’accelerazione dell’e-commerce.

Sfruttando lo slancio del 2020, nel 2021 GeoPost/DPDgroup ha inoltre ottenuto solidi risultati operativi e finanziari.

L’azienda ha consolidato lo sviluppo in segmenti chiave, dando peraltro continuità al percorso di espansione internazionale: 14,7 miliardi di euro di ricavi, pari a una crescita del 14,8% rispetto al 2020, già anno record; utile operativo superiore a 1 miliardo di euro (1,057 miliardi di euro), in crescita del 25% rispetto al 20201; 2,1 miliardi di colli consegnati in tutto il mondo, pari a 8,4 milioni al giorno; nel Cyber Monday di novembre 2021, con 12,2 milioni di pacchi movimentati in Europa (+2% rispetto al 2020) GeoPost/DPDgroup ha battuto il proprio record di volumi giornalieri; rafforzata la posizione della società in Europa e a livello internazionale, con l’assunzione del controllo di Speedy AD in Bulgaria e DPD Romania e l’acquisizione di TIPSA in Spagna, oltre che con l’aumento della partecipazione in Ninja Van (Sud-est asiatico) e l’ingresso in Aramex (Medio Oriente) con un investimento azionario.